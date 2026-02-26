Free revendique la 5G dans 215 stations de ski françaises, et une couverture de 100% en 4G malgré les contraintes

Free accélère sa présence en montagne pour connecter les vacanciers jusque sur les sommets. Pour l’opérateur la 5G+ devient progressivement un élément différenciant dans la compétition entre les réseaux mobiles français, y compris sur les pistes.

Chaque hiver, les stations françaises accueillent des millions de visiteurs, pour qui la connectivité est devenue essentielle. Partage de vidéos, navigation, streaming ou communications en temps réel : les usages numériques ne cessent de croître, y compris en altitude. Free affirme ainsi avoir étendu sa couverture 5G à 215 stations, dont certaines des plus emblématiques comme Les Ménuires, Val Thorens, La Plagne, Les Arcs, Tignes, Chamonix-Mont-Blanc, l’Alpe d’Huez ou encore Courchevel. Parmi ces stations, 91 sont déjà équipées en 5G+, qui repose entièrement de manière autonome sur son coeur de réseau 5G. L’opérateur souligne également couvrir 309 stations en 4G, soit selon lui « 100 % des stations françaises ». Cette couverture complète permet d’assurer une continuité de service, y compris dans les zones où la 5G n’est pas encore disponible.

Le déploiement en montagne reste cependant particulièrement complexe car les contraintes sont multiples : accès difficiles, chantiers saisonniers, exigences paysagères strictes et réglementation renforcée. Free cite notamment l’exemple d’une antenne installée sur le Mont-Blanc, qui a nécessité une alimentation électrique autonome et un transport des équipements par hélicoptère. « Il n’y avait aucun réseau électrique, nous avons dû commencer par installer un système d’alimentation électrique autonome, fonctionnant à l’énergie solaire et grâce à un groupe électrogène », explique Arthur Boiron, directeur de programmes déploiement chez Free Mobile. Au-delà des contraintes techniques, les enjeux environnementaux jouent également un rôle majeur. La présence d’espèces protégées ou la sensibilité de certains sites imposent des adaptations, voire des reports de travaux. Free met en avant une approche visant à concilier développement des infrastructures et respect des écosystèmes naturels.

Des écarts qui posent question

Ces annonces interviennent alors que les opérateurs communiquent activement sur leur présence en montagne, mais avec des méthodes de comptage qui semblent varier. Bouygues Telecom indique couvrir « plus de 250 stations » en 4G et/ou 5G, tandis qu’Orange annonce la disponibilité de la 5G et de la 5G+ dans 78 stations, et de la 4G dans plus de 170 stations. Ces écarts peuvent surprendre, notamment de la part d’Orange sur la 4G, pourtant reconnu pour la qualité et l’étendue de son réseau mobile. Par ailleurs, Orange et Bouygues Telecom publient des cartes dédiées aux stations de ski, tandis que Free intègre ces zones dans sa carte de couverture nationale sans distinction spécifique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox