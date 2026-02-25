Votre forfait à 2€ prend froid ? Free Mobile envoie un mail à ses abonnés pour le réchauffer

Free met en avant son nouveau booster pour son forfait à 2€ et invite ses abonnés à y passer.

Si vous cherchez à donner un coup de fouet à votre forfait à 2€, Free Mobile met en avant dans un mail envoyé à ses abonnés son Booster 5Go. De quoi “réchauffer” votre forfait qui pourrait se sentir un peu frileux avec sa petite enveloppe de data, avec l’intégration des appels illimités et de 5Go supplémentaires, pour 4.99€/mois.

L’opérateur n’a pour le moins pas froid aux yeux, puisqu’il a récemment augmenté le tarif de cette offre de 1€. Cependant, l’offre reste assez alléchante puisqu’elle atteint au final 6.99€/mois pour un usage modéré en data. Cependant, si vous souhaitez vous faire une idée des offres de cette gamme n’hésitez pas à visiter notre comparatif.

