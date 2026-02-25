Un nouveau smartphone pensé pour résister à tout débarque chez Free Mobile

Un nouveau smartphone Crosscall est disponible chez Free Mobile.

Quand de nombreuses marques veulent mettre en avant des performances toujours plus fortes, certains fabricants cherchent avant tout d’autres critères. Chez Crosscall, c’est la robustesse qui est mise en avant, y compris avec le Stellar X5s, qui est désormais proposé chez Free Mobile.

Ce modèle est proposé à 699€ au comptant, mais il est possible de profiter de Free Flex pour étaler le paiement en réglant 159€ à la commande puis 18.99€/mois pendant 24 mois avec une option d’achat à 84€.

Le Crosscall Stellar‑X5s est un smartphone robuste conçu pour résister aux environnements difficiles tout en proposant des caractéristiques modernes. Équipé d’Android 15 et d’une puce Qualcomm QCM5430 à huit cœurs associée à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, il vise à offrir des performances solides pour un usage quotidien comme pour des activités en extérieur. Son écran de 6,49 pouces en définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) adopte une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et est protégé par du Corning Gorilla Glass Victus 2, afin de mieux résister aux chocs et aux rayures.

Pensé pour l’aventure, le terminal mise sur une construction renforcée avec un châssis en aluminium et une certification IP68 garantissant une résistance à l’eau et à la poussière. Il embarque un module photo principal de 50 Mpx complété par un ultra grand-angle de 13 Mpx, ainsi qu’une caméra frontale de 16 Mpx, capable de filmer jusqu’en 4K à 30 images par seconde. La batterie de 4 500 mAh est compatible avec la charge sans fil et la recharge inversée, tandis que la connectivité comprend la 5G, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2, le NFC et la double SIM avec eSIM, ce qui en fait un appareil complet pour les utilisateurs actifs.

