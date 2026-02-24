Free lance sa nouvelle offre Freebox Révolution Light sur Veepee, mais ce n’est pas une révolution

Avec cette nouvelle opération, Free réactive sa stratégie classique sur Veepee : proposer un tarif plus bas que sur son site officiel, en échange cette fois d’un engagement d’un an.

Comme prévu, Free lance une nouvelle offre promotionnelle Freebox Révolution Light sur Veepee. L’opérateur reprend une formule bien connue avec un prix plus agressif que son offre actuelle affichée sur son site à 24,99€/mois pendant un an puis 29,99€/mois.

La Série Spéciale Freebox Révolution Light est ainsi proposée à 19,99€/mois pendant un an, puis 29,99€/mois, dans le cadre de cette vente événementielle réservée aux membres Veepee, accessible du 24 février 2026 à 19h jusqu’au 9 mars 2026 à 6h. Contrairement à l’offre Freebox Révolution Light disponible directement sur le site de Free, qui est sans engagement, cette version commercialisée via Veepee impose un engagement de 12 mois. N’oublions pas que Free a proposé jusqu’à fin janvier la même offre sur son site mais sans engagement avant d’augmenter son prix de 5€/mois la première année.

L’offre Série Spéciale Freebox Révolution Light via Veepee

Offre soumise à conditions, valable pour toute souscription de la Série Spéciale Freebox Révolution Light via Veepee entre le 24/02/2026 19h et le 09/03/2026 6h, sous réserve d’éligibilité, hors prestations tarifées à l’acte ou optionnelles, hors cas de construction de ligne, réservée aux membres de veepee.fr :

Situés en zone dégroupée (ADSL ou VDSL) ou fibrée (uniquement sur les zones de déploiement de la fibre optique et sous réserve de raccordement de votre domicile)

Éligibles au service de télévision

Disposant d’une ligne téléphonique active ou inactive

Non abonnés d’une offre promotionnelle fixe de Free dans les 36 mois qui précèdent cette souscription

Jusqu’à 100€ remboursés sur demande sur vos frais de résiliation et les mois d’abonnement restant à échoir facturés par votre ancien opérateur.

Frais de mise en service offerts sur demande (au lieu de 49€).

Frais de résiliation : 69€.

Une offre triple play complète sans changement technique

Cette Série Spéciale inclut les mêmes prestations que la version standard : une connexion fibre jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement et 900 Mbit/s en envoi, ou ADSL/VDSL selon l’éligibilité, plus de 300 chaînes via Freebox TV, l’accès au service de streaming gratuit Free Ciné, ainsi que les appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations. Les équipements comprennent le Server Révolution, le Player TV avec lecteur Blu-Ray, ainsi que la possibilité d’ajouter jusqu’à quatre répéteurs Wi-Fi 5 en option.

