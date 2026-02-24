La course aux débits et aux technologies chez les opérateurs, prendre soin des vieilles Freebox c’est important… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

On n’oublie pas les anciennes

Free a déployé le 18 février une nouvelle mise à jour des serveurs Freebox Révolution, Freebox Pop, Freebox Delta et Freebox Ultra. Estampillée 4.9.16, cette version apporte à la fois une évolution technique côté réseau et plusieurs correctifs attendus. Même sur la Révolution, que certains enterreraient volontiers, les mises à jour continuent, et sur la mini 4K aussi avec une mise à jour récente !

Aller toujours plus loin dans les débits, est-ce que ça a un sens ?

MasOrange franchit un nouveau cap technologiquement, l’opérateur issu de la fusion entre Orange Espagne et MásMóvil, annonce avoir réalisé avec succès un transfert de données à une vitesse record de 2 térabits par seconde (Tbps) sur son réseau optique commercial à Madrid, en utilisant une seule longueur d’onde sur une infrastructure terrestre lors d’une démonstration. Il s’agit d’une première mondiale dans ces conditions réelles d’exploitation, confirmant l’accélération des performances des réseaux de transmission de nouvelle génération. Pour se rendre compte, cet record équivaut à diffuser simultanément jusqu’à 800 000 flux vidéo en haute définition ou 160 000 flux en 4K. S’il s’agit avant tout d’avancée qui serviront pour les réseaux internes et non une connectivité promise auprès des utilisateurs direct, la question se soulève : est-ce bien utile d’aller toujours plus loin ?

Les players des opérateurs ont un avantage

Si votre télé fonctionne encore parfaitement, cela ne garantit pas l’accès aux plateformes de streaming. Netflix met fin au support de certains équipements devenus incompatibles avec ses exigences techniques. De nombreux téléviseurs commercialisés avant 2015 pourraient, à leur tour, perdre l’accès à l’application dans les prochains mois ou années. Cependant, les players des opérateurs semblent éviter cet écueil, puisque même la Freebox Révolution continue de supporter Netflix alors qu’elle est bien plus vieille.

La fin de la 2G soulève bien des questions

Alors que la fermeture progressive du réseau 2G s’accélère en France, Free Mobile intensifie sa communication auprès de ses abonnés encore dépendants de cette technologie historique. Après l’envoi d’un mail ciblé aux abonnés concernés, l’opérateur vient de publier une nouvelle page d’assistance détaillée qui explique non seulement le calendrier de l’arrêt, mais surtout comment vérifier concrètement si votre téléphone ou vos équipements seront impactés. Si Free fait preuve d’une bonne transparence, il faut noter que ce n’est pas toujours simple de trouver une liste d’appareils compatible. Cela vous intéresserait-il ?

Une astuce pour les abonnés Free Mobile

L’opérateur a déployé une nouvelle version de son application officielle sur Android, permettant d’accéder à deux nouvelles fonctionnalités pratiques pour les abonnés Freebox et Free Mobile. On compte notamment la télécommande virtuelle, mais aussi la création d’un Widget sur Android et iOS pour activer mVPN. Et justement, si vous vous posez la question, il existe des adresses web permettant de localiser votre IP créée par le VPN.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox