Free s’apprête à lancer une nouvelle offre spéciale Freebox dans les prochaines heures

Free prépare une nouvelle offre spéciale Freebox Révolution Light sur Veepee, lancement ce soir à 19h.

Le rendez-vous est pris, ce mardi 24 février soir à 19h, une nouvelle offre spéciale autour de sa Freebox Révolution Light débarquera sur le site d’e-commerce Veepee. Cette opération marque le retour de l’opérateur sur la plateforme de ventes privées avec une offre fixe, un canal régulièrement utilisé pour proposer des conditions attractives et différentes que celles affichées sur son site officiel.

Actuellement, Free commercialise déjà sur son site web une « Série spéciale » Freebox Révolution Light à 24,99 €/mois pendant un an, puis 29,99 €/mois, sans engagement. L’offre attendue sur Veepee pourrait donc aller plus loin, avec un tarif réduit ou des avantages supplémentaires. Free utilise fréquemment Veepee pour relancer la dynamique commerciale de ses offres fixes, notamment sur des modèles éprouvés comme la Freebox Révolution, tout en ciblant un public sensible aux promotions.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox