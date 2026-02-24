Appels masqués : impossible de les bloquer sur iPhone… sauf chez Free Mobile

Pour lutter contre les arnaques téléphoniques, l’Arcep impose désormais que certains appels suspects apparaissent en numéro masqué. Problème : ni les applications ni les réglages de l’iPhone ne permettent de filtrer spécifiquement ces appels anonymes. Seuls les abonnés de Free Mobile disposent pour l’instant d’une solution pour les bloquer.

Une mesure mise en place pour lutter contre les arnaques téléphoniques pourrait avoir un effet inattendu pour certains utilisateurs d’iPhone. Depuis la fin de l’année 2025, Arcep impose aux opérateurs de masquer le numéro de certains appels jugés potentiellement suspects. Problème : les iPhone ne permettent pas de filtrer spécifiquement ces appels anonymes.

Cette règle vise à limiter l’usurpation de numéros, une technique couramment utilisée dans les fraudes téléphoniques. Mais dans la pratique, elle peut aussi rendre plus difficile le filtrage des appels indésirables.

La mesure concerne deux situations principales. D’abord, lorsque l’appel provient de l’étranger mais utilise un numéro français qui ne peut pas être authentifié. Ensuite, lorsque certaines contraintes techniques dans la chaîne de communication empêchent de vérifier l’origine réelle du numéro. Dans ces cas, les opérateurs doivent afficher l’appel comme « numéro masqué ». L’objectif est d’éviter que les fraudeurs puissent usurper un numéro français crédible pour tromper leurs victimes.

Selon l’Arcep, la majorité des appels légitimes peuvent être authentifiés. Mais la règle peut entraîner des faux positifs, avec des appels légitimes également masqués.

Un problème pour les utilisateurs d’iPhone

Sur le papier, plusieurs applications permettent déjà de filtrer les appels indésirables sur iPhone. Des apps comme celles proposées par certains opérateurs ou des solutions anti-spam peuvent détecter des numéros associés à du démarchage ou à des arnaques. Cependant, ces outils reposent sur les interfaces fournies par Apple. Or celles-ci ne permettent pas d’analyser ni de bloquer spécifiquement les appels masqués, souligne iGen.

Les réglages du système ne proposent pas non plus d’option dédiée. La seule fonction disponible consiste à filtrer les correspondants inconnus. Elle renvoie vers la messagerie tous les appels provenant de numéros absents du carnet d’adresses. Le problème est que cette option bloque à la fois les appels masqués et les appels légitimes de personnes qui ne sont pas encore enregistrées dans les contacts, comme un livreur ou un service client.

Une exception pour les abonnés Free Mobile

Il existe toutefois une solution pour certains utilisateurs. En effet, les clients de Free Mobile peuvent activer un blocage directement au niveau de leur ligne, en passant depuis leur espace abonné. L’opérateur permet en effet depuis longtemps d’activer l’option « rejet des appels anonymes ». Dans ce cas, les appels masqués sont bloqués avant même d’atteindre le smartphone.

Cela se retrouve simplement dans la section “Mes services” de votre espace, abonné et de cocher la case correspondante. Cette méthode contourne la limitation d’iOS car le filtrage est réalisé directement par l’opérateur, et non par le téléphone lui-même. Une solution qui peut être activée sur n’importe quel forfait Free Mobile.

