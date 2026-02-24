Paramount augmente la mise pour reprendre Warner Bros face à Netflix, qui pourrait ne pas surenchérir

Paramount relève son offre pour tenter de racheter Warner Bros. Discovery, Netflix est autorisé à s’aligner sur la dernière offre.

Le groupe Paramount Skydance a présenté une nouvelle offre, revue à la hausse, pour acquérir Warner Bros. Discovery, selon une source proche du dossier citée par Reuters. L’objectif est clair : contrer le projet de rachat actuellement privilégié par Warner, porté par Netflix.

Warner Bros. Discovery possède certaines des franchises les plus populaires du cinéma et de la télévision, comme Harry Potter et Game of Thrones, ainsi que la plateforme HBO Max. Dans cette bataille, Netflix apparaît pour l’instant comme le prétendant privilégié par Warner. Le géant du streaming a proposé de racheter les studios et les activités de streaming du groupe pour 27,75 dollars par action, soit environ 82,7 milliards de dollars.

Toutefois, le groupe dispose d’une clause lui permettant de s’aligner sur toute nouvelle offre concurrente. Si Paramount augmente son offre, Netflix pourra donc ajuster la sienne pour conserver l’avantage. Face à Netflix, Paramount bénéficie du soutien financier du milliardaire Larry Ellison, cofondateur du géant technologique Oracle. Cette alliance renforce la capacité de Paramount à rivaliser dans cette opération aux montants colossaux.

Dans une interview pour Variety, le patron de Netflix, est d’ailleurs revenu sur la situation, notamment concernant le délai de sept jours donné à Warner pour considérer l’offre de Paramount. « L’essentiel, c’est que, comme vous le savez sans doute, nous sommes des acheteurs extrêmement rigoureux, et nous avons la réputation de l’être », s’est défendu le patron. Avant d’ajouter : « Je suis donc prêt à renoncer à une transaction et à laisser un concurrent surpayer. Nous avons une longue tradition en la matière ».

Un bras de fer juridique

Les tensions entre les acteurs de ce dossier dépassent désormais le simple terrain financier. Après le rejet début janvier d’une précédente offre améliorée, Paramount a engagé une action en justice aux États-Unis contre Warner Bros. Discovery.

Le groupe accuse le conseil d’administration de Warner de communiquer de manière biaisée en faveur de Netflix, et réclame davantage de transparence vis-à-vis des actionnaires afin de mieux défendre sa propre proposition. Malgré cette offensive, Warner a récemment confirmé sa préférence actuelle pour une fusion avec Netflix. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires est d’ailleurs prévue le 20 mars, afin d’examiner cette opération.

Selon les analystes de MoffettNathanson, une proposition de Paramount autour de 34 dollars par action pourrait suffire à mettre fin à la bataille entre les deux prétendants. Dans leurs estimations, la valeur de l’entité Discovery Global pourrait se situer entre 1,33 et 6,86 dollars par action, un élément susceptible d’influencer la décision finale des actionnaires. Dans ce contexte, l’issue de cette confrontation financière reste incertaine.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox