Free enrichit le catalogue de son service de streaming gratuit pour tous Free Ciné

De nouveaux films diffusés sur les chaînes thématiques distribuées par Free sont récemment arrivés gratuitement sur Free Ciné.

Free poursuit le développement de son service de streaming gratuit Free Ciné avec l’arrivée récente de nouveaux films accessibles sans abonnement payant. Cette mise à jour renforce encore la diversité du catalogue, de l’action à la la science-fiction en passant par le drame, l’animation ou encore le thriller, disponibles gratuitement avec publicité sur les Freebox et sur tous les supports compatibles avec Free TV, même pour les non-abonnés Free.

Dans la rubrique « La sélection Free Ciné », plusieurs films notables ont fait leur apparition, dont Ip Man and the Four Kings, qui plonge les spectateurs dans un nouvel affrontement spectaculaire autour du célèbre maître d’arts martiaux. Les amateurs d’animation peuvent également découvrir Tempête de boulettes géantes, un film familial mêlant humour et aventures autour d’un inventeur dont les créations échappent à tout contrôle. Free propose aussi Chasseur de monstres, une production destinée à un public plus jeune, inspirée de l’univers fantastique et des créatures imaginaires.

Le catalogue a récemment accueilli des classiques et films reconnus, à l’image de la comédie française culte 3 hommes et un couffin, portée par Roland Giraud, Michel Boujenah et André Dussollier, ou encore The Education of Charlie Banks, un drame avec Jesse Eisenberg explorant les conséquences d’un passé trouble qui refait surface.

Les amateurs de science-fiction et d’aventure ne sont pas en reste avec Independence Daysaster, Apocalypse à Stonehenge et LX 2048, qui explorent chacun des scénarios futuristes mêlant catastrophes, mystères et technologies avancées. Free a aussi ajouté également Les aventures de Flynn Carson : le mystère de la lance sacrée, une production mêlant archéologie, action et légendes anciennes.

Du côté des thrillers et drames, plusieurs arrivées sont à noter, notamment Ted Bundy : American Boogeyman, centré sur l’un des tueurs en série les plus tristement célèbres, ainsi que Le combat d’une mère, Un cœur oublié ou encore Une star dans ma vie avec Morgan Freeman, l’histoire : star hollywoodienne tente de mettre fin à sa traversée du désert en acceptant un rôle dans une petite production.

Enfin, Free propose également des films d’action et de fantasy comme World of Saga : Les seigneurs de l’ombre et La légende des crânes de cristal, ainsi que des drames reconnus comme The Messenger, nommé aux Oscars, ou encore le thriller Ennemi invisible. D’autres films et téléfilms ont pu nous échapper, Free ajoute très régulièrement de nouveaux titres grâce à la distribution de nombreuses chaînes thématiques sur les Freebox, leur replay étant intégré dans Free Ciné.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox