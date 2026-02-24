5G, eSIM : arrivée imminente de nouvelles fonctions pour les iPhone des abonnés Orange, SFR et Bouygues

Repérées dans la dernière bêta d’iOS, plusieurs nouveautés concernent directement les opérateurs français. Les appels VoNR arrivent chez Bouygues et SFR, SFR active la 5G+ sur iPhone et Orange gagne une fonction facilitant le transfert d’eSIM depuis Android.

La dernière version bêta du système mobile d’Apple introduit plusieurs nouveautés pour les utilisateurs français, notamment autour des technologies d’appel et de connectivité mobile. Du côté de Bouygues et SFR, on peut ainsi noter l’arrivée de la VoNR, une technologie qui permet de passer des appels directement via le réseau 5G. L’objectif est d’offrir des communications plus fluides, plus claires et potentiellement moins énergivores que les appels traditionnels.

D’après les observations du spécialiste des réseaux mobiles Tiino-X83, la version iOS 26.4 en bêta 2 active désormais la compatibilité VoNR pour les clients Bouygues Telecom et SFR. Les deux opérateurs rattrapent ainsi le retard qu’ils avaient sur Free Mobile, qui propose déjà la compatibilité dans ses offres compatibles depuis le lancement de la 5G+.

Pour rappel, la VoNR permet d’acheminer les appels vocaux directement sur le réseau 5G plutôt que via la 4G ou la 3G. Sur le papier, cela se traduit par une meilleure qualité sonore, une latence plus faible et une connexion plus stable. Selon les informations issues du code de la bêta, la VoNR serait activée par défaut pour les clients Bouygues Telecom, tandis que les abonnés SFR pourraient devoir l’activer manuellement dans les paramètres de leur iPhone.

D’autres nouveautés pour les abonnés français

Les observations de Tiino-X83 révèlent également d’autres évolutions dans cette version bêta d’iOS. Pour les clients d’Orange, le transfert d’une eSIM entre un smartphone Android et un iPhone serait désormais possible directement depuis l’interface du téléphone. Cette fonctionnalité pourrait simplifier le changement d’appareil sans passer par un QR code ou une procédure via l’opérateur. Récemment, c’était SFR qui avait intégré le transfert d’iPhone vers Android.

Du côté de SFR, la bêta d’iOS 26.4 indique aussi l’ajout de la compatibilité avec la 5G+ sur iPhone. Ces différentes évolutions restent pour l’instant limitées à la version bêta du système. Leur déploiement à grande échelle dépendra de la version finale d’iOS.

