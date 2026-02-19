Le transfert d’eSIM d’iPhone vers Android est désormais possible, mais seulement chez SFR pour le moment

SFR se démarque sur l’eSIM. L’opérateur est actuellement le seul en France à permettre le transfert direct d’une eSIM d’un iPhone vers un smartphone Android, sans passer par le service client.

Si l’eSIM est appelée à remplacer progressivement la carte SIM physique, son adoption reste freinée par des procédures parfois complexes. Le transfert d’un profil eSIM d’un téléphone à un autre s’est simplifié au fil des mises à jour logicielles, mais il nécessite encore plusieurs étapes techniques.

Avec l’arrivée d’iOS 26.0, Apple avait déjà ouvert la possibilité de transférer une eSIM depuis un appareil Android vers un iPhone. En revanche, l’opération inverse n’était pas possible jusqu’à la mise à jour iOS 26.3, qui permet désormais de migrer une eSIM d’un iPhone vers un smartphone Android, indique iGen.

En pratique, la manipulation demande toutefois certaines conditions. Les deux appareils doivent être compatibles, soit des iPhone sous iOS 26 minimum et smartphone Android sous Android 16. Or, cette version du système de Google n’équipait que 7,5 % des terminaux Android à la fin de l’année dernière, ce qui limite fortement le nombre d’utilisateurs concernés.

Le transfert peut nécessiter de scanner un QR code ou de placer les deux appareils à proximité pour finaliser l’opération. Malgré ces contraintes, la procédure reste plus rapide qu’une demande de réactivation via le service client.

Autre limite : la compatibilité opérateur. À ce stade, seul SFR propose ce transfert direct en France, comme l’avait repéré Tiino. Les autres opérateurs exigent encore une intervention via leurs canaux habituels pour effectuer la migration d’une eSIM vers un nouvel appareil.

