Scaleway : la filiale cloud d’Iliad intègre un nouvel ordinateur quantique à ses offres et “soutient” la souveraineté Européenne

Scaleway enrichit son offre Quantum-as-a-Service avec un matériel conçu en Europe, misant sur l’hybridation entre cloud haute performance et calcul quantique.

La filiale cloud du groupe Iliad franchit une nouvelle étape dans le quantique. Scaleway annonce un partenariat avec Alpine Quantum Technologies (AQT) afin d’intégrer un ordinateur quantique européen à sa plateforme cloud. L’objectif affiché est clair : renforcer la souveraineté numérique européenne tout en élargissant l’accès à l’informatique quantique.

Un ordinateur quantique intégré au cloud souverain

Dans le cadre de cette collaboration, l’ordinateur quantique à ions piégés IBEX Q1 d’AQT, basé à Innsbruck en Autriche, sera accessible via la plateforme Quantum-as-a-Service (QaaS) de Scaleway. Cette offre permet aux entreprises, instituts de recherche, autorités publiques, établissements d’enseignement et développeurs d’accéder à des unités de traitement quantique (QPU) depuis une infrastructure cloud européenne.

L’intégration combine ainsi un matériel quantique conçu et fabriqué en Europe avec une infrastructure cloud présentée comme souveraine. Selon les deux partenaires, cette approche vise à soutenir la résilience numérique et l’indépendance technologique du continent.

Pour Scaleway, cette alliance se traduit par l’ajout d’un nouveau matériel quantique universel directement intégré à sa plateforme. L’ordinateur d’AQT est accessible sans réservation via les packages Qiskit, Cirq et Pennylane. La filiale d’Iliad avait déjà affirmé lors de sa dernière conférence AI-Pulse sa volonté de pousser plus loin ses ambitions autour du quantique.

Valentin Macheret, directeur technique, Quantum Technologies, chez Scaleway, souligne dans le communiqué : « Nous sommes ravis d’intégrer la technologie à ions piégés d’AQT dans notre écosystème quantique. L’approche d’AQT offre une fidélité remarquable et une connectivité “tout-à-tout” unique, qui sont essentielles pour faire fonctionner des circuits quantiques complexes et profonds. Nous favorisons activement le paradigme hybride HPC-QC, offrant aux développeurs et aux chercheurs l’environnement transparent dont ils ont besoin pour tirer parti de ce nouveau paradigme informatique. »

Le partenariat met en avant le développement d’applications hybrides, combinant les systèmes quantiques d’AQT et les ressources informatiques classiques de Scaleway.

Une ambition de souveraineté européenne

Au-delà de l’aspect technologique, l’initiative est présentée comme un levier pour la souveraineté numérique européenne. Les données sensibles et les charges de travail critiques sont appelées à rester au sein d’une infrastructure européenne répondant à des standards élevés en matière de sécurité et de conformité.

Dr Felix Rohde, directeur des partenariats cloud et du développement commercial chez AQT, déclare : « En collaboration avec Scaleway, AQT offre à ses clients un accès pratique aux meilleurs ordinateurs quantiques d’Europe. Nous sommes convaincus que la synergie entre nos ordinateurs quantiques et l’infrastructure cloud de Scaleway ouvrira de toutes nouvelles possibilités et de nouveaux marchés internationaux. »

Des perspectives pour les entreprises

L’entreprise met également en avant les cas d’usage potentiels pour les entreprises, notamment dans les domaines de l’optimisation, de la simulation, de la recherche sur les matériaux, de la logistique ou de la modélisation financière. L’accès via le cloud est présenté comme un moyen de réduire les barrières à l’entrée, en évitant l’exploitation d’un matériel quantique en propre.

Pour Scaleway, cette intégration s’inscrit dans une stratégie plus large visant à structurer un écosystème quantique européen en pleine croissance. En associant infrastructure cloud et matériel quantique développé en Europe, la filiale d’Iliad entend se positionner comme un acteur du calcul quantique souverain, à un moment où cette technologie passe progressivement du stade expérimental à des applications plus concrètes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox