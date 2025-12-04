IA : Scaleway (Iliad) en mode superpuissance avec l’activation des GPU Nvidia nouvelle génération, et l’intégration de Mistral AI et Holo 2

Scaleway profite d’ai-PULSE 2025, sa conférence dédiée aux bâtisseurs de l’IA, pour annoncer une série de nouveautés qui touchent à la fois les modèles, les capacités de calcul et le quantique.

A l’heure où l’Europe joue une partie décisive dans la course à l’IA et cherche plus que jamais des infrastructures cloud fiables, sobres et transparentes, la filiale d’Iliad, Scaleway, tend à répondre à cette exigence croissante en dévoilant ce qu’il présente comme la pile d’IA souveraine la plus complète du continent.

Cela passe par un écosystème élargi de modèles et de produits d’IA. Après avoir intégré Hugging Face en septembre, Scaleway propose désormais un large catalogue de modèles open source déployables en quelques clics sur son infrastructure. La plateforme donne désormais accès à Holo 2, le modèle développé par H, présenté comme particulièrement adapté à l’usage sur ordinateur grâce à sa forte capacité de raisonnement et sa compréhension avancée des interfaces utilisateurs, notamment pour les workflows agentiques appliqués au monde réel. L’ensemble de la suite Mistral AI est également disponible, couvrant la conversation, la compréhension documentaire, l’assistance au code et de multiples cas d’usage sectoriels. Scaleway revendique ainsi une pile de modèles capable d’accompagner aussi bien les phases d’exploration rapide que les applications d’IA les plus exigeantes.

Les premiers NVIDIA Blackwell Ultra en Europe chez un cloud souverain

Sur le volet matériel, Scaleway annonce la disponibilité, via sa plateforme, des GPU NVIDIA Blackwell Ultra (classe B300), une première en Europe. Conçus pour l’IA agentique et l’inférence à grande échelle, ces processeurs viennent renforcer le portefeuille GPU de l’opérateur cloud et offrir un accès anticipé à des capacités de pointe. Pour accompagner ces nouvelles générations de GPU, Scaleway étend aussi son calculateur d’empreinte environnementale appliqué aux charges de travail d’IA haute performance, afin de donner aux organisations une meilleure visibilité sur la consommation énergétique et l’empreinte environnementale de leurs projets.

Scaleway met également l’accent sur l’inférence continue en production, où les CPU restent un complément clé aux GPU pour garantir performances prévisibles, faible latence et efficacité énergétique. L’entreprise renforce par ailleurs sa collaboration avec Ampere Computing, en élargissant son portefeuille de CPU ARM destinés à fournir une puissance de calcul économique pour l’inférence longue durée. En parallèle, Scaleway travaille avec Fujitsu autour du futur CPU MONAKA, présenté comme capable d’apporter des gains significatifs en efficacité énergétique et en coûts sur les workloads d’IA.

Une plateforme de référence pour l’informatique quantique

Scaleway poursuit enfin la montée en puissance de sa plateforme d’informatique quantique. Après une première collaboration avec Quandela autour de l’émulation quantique, puis l’accès à ses unités de calcul photoniques, le cloud français ajoute deux nouveaux partenaires comme Pasqal, et ses systèmes à atomes neutres, pour des simulations de haute fidélité dans des domaines comme la modélisation moléculaire, la chimie, la science des matériaux ou les réseaux énergétiques complexes, mais aussi IQM Quantum Computers, spécialiste des processeurs supraconducteurs pour ordinateurs quantiques universels, capables de traiter des problèmes d’optimisation et des simulations à l’échelle industrielle. Toutes ces ressources sont accessibles via des frameworks open source comme Qiskit, Pulser, Perceval ou PennyLane, avec une gestion unifiée depuis la plateforme Scaleway. De quoi positionner l’acteur français comme l’un des points de rendez-vous majeurs pour les projets d’IA et de calcul quantique souverains en Europe.

