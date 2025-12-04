A la recherche de cash, France Télévisions prêt pour la première fois à revendre des droits du XV de France et d’autres rencontres

Face à un vaste plan d’économies, France Télévisions s’apprête à revendre une partie de ses droits sportifs phares. Selon des informations concordantes, le groupe public a déjà remis sur le marché plusieurs matches du Tournoi des Six Nations 2026, dont certains du XV de France, et cherche également à céder des rencontres de Coupe de France.

Engagé dans un plan d’économies de 150 millions d’euros d’ici 2026, France Télévisions doit réduire rapidement ses dépenses. Delphine Ernotte l’avait évoqué dès le 13 novembre dernier, admettant qu’une revente partielle de droits sportifs serait inévitable, sans en préciser la nature. Selon les informations recueillies par L’Équipe, le Tournoi des Six Nations, faisant pourtant partie de son portefeuille de droits sportifs depuis 92, figure en tête de la liste. L’événement, renouvelé l’été dernier pour quatre ans contre plus de 30 millions d’euros annuels, représente un levier immédiat d’économies. Le groupe public envisage donc un partage de diffusion dès l’édition 2026, impliquant la cession de certains matches du XV de France.

La stratégie repose également sur un contexte favorable : le rugby réalise d’excellentes audiences et conserve une valeur élevée sur le marché. Par ailleurs, la tenue simultanée des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina (6–22 février 2026) pousse France Télévisions à alléger sa grille sportive début février.

TF1, favori pour récupérer des matches

TF1 apparaît comme le candidat le plus naturel pour racheter une partie du Tournoi. Le groupe a renforcé sa présence dans le rugby avec l’acquisition du Championnat des nations et des tournées estivales et automnales jusqu’en 2029, en plus de la Coupe du monde 2027. Diffuseur des matches du XV de France durant la dernière tournée d’automne, il dispose déjà d’une légitimité sur ces rendez-vous. M6 reste également un acteur potentiel, ayant diffusé plusieurs rencontres lors de la Coupe du monde 2023, même si TF1 semble mieux placé.

Si certains droits sont intouchables comme les Jeux olympiques, Roland-Garros ou le Tour de France, le football n’est pas épargné. France Télévisions cherche en effet également à revendre des matches de Coupe de France dès cette saison. Le processus s’annonce toutefois plus délicat : les ventes devraient se faire match par match, en fonction de l’attractivité des affiches jusqu’à la finale. En 2018, France Télévisions avait déjà du envisager une solution similaire pour des matches de ballon rond.

Cette situation tombe au plus mauvais moment pour la Fédération française de football. L’appel d’offres concernant les quatre prochaines saisons est déjà lancé, et les propositions financières doivent être remises très prochainement. Le service public, qui verse actuellement 8 millions d’euros par an, soit les deux tiers du total, devrait participer, mais sans offrir un montant particulièrement compétitif.

