Automatisation, IA, efficacité… Orange teste plusieurs technologies pour perfectionner la 5G à l’avenir

Orange et Ericsson franchissent une nouvelle étape dans l’évolution de la 5G en menant des essais terrain visant à améliorer capacité, efficacité énergétique et automatisation des réseaux.

Orange France et l’équipementier Ericsson mènent plusieurs expérimentations conjointes visant à préparer l’évolution des réseaux mobiles vers une 5G plus performante, flexible et durable. Ces essais portent sur des technologies RAN de nouvelle génération, dans un contexte marqué par la croissance du trafic 5G et l’émergence de nouveaux usages liés à l’intelligence artificielle.

Le programme expérimental repose sur des solutions issues du portefeuille d’Ericsson et combine des évaluations en laboratoire avec des pilotes terrain menés en France. L’objectif est d’en mesurer la maturité technique et l’opérationnalité avant toute décision stratégique de déploiement à grande échelle. Ces tests constituent une étape importante dans l’anticipation des futures évolutions de la 5G.

Afin de répondre à l’augmentation des besoins en capacité, Orange France teste ainsi les antennes radio Massive MIMO FDD d’Ericsson dans des zones à forte demande. Plusieurs configurations sont évaluées face à différents profils de trafic afin d’analyser les gains en efficacité spectrale, en capacité et en qualité d’expérience. Ces indicateurs doivent permettre d’orienter les choix de déploiement sur les sites existants.

Efficacité énergétique et automatisation pilotée par l’IA

En parallèle, Orange France évalue les fonctionnalités avancées d’économie d’énergie 5G proposées par Ericsson. Ces fonctions s’appuient sur une automatisation « service-aware » et « intent-driven », pilotée par l’intelligence artificielle. En adaptant dynamiquement les ressources réseau à la demande en temps réel, l’objectif est d’améliorer la performance énergétique sans dégrader l’expérience utilisateur. Les résultats de ces essais doivent aider à identifier les leviers logiciels offrant les gains énergétiques les plus significatifs à grande échelle.

Le programme inclut également un volet consacré au Cloud RAN et à l’Open RAN, avec pour objectif de valider la flexibilité et l’agilité des fonctions RAN virtualisées. Une étape notable a été franchie avec le premier appel réussi d’Orange France via la plateforme Cloud RAN d’Ericsson dans la région parisienne. Cette expérimentation fournit des enseignements concrets en matière d’intégration et de performances, et contribue à orienter les prochaines phases vers des réseaux plus ouverts et cloud-native.

Automatisation avancée avec l’EIAP

Pour améliorer l’exploitation des réseaux dans des environnements multi-fournisseurs et multi-technologies, Orange France teste également l’Ericsson Intelligent Automation Platform (EIAP). Associée à des outils alimentés par l’IA, cette plateforme permet d’évaluer les bénéfices d’une optimisation programmable en boucle fermée, tant en matière de performances que de simplification des opérations, tout en préparant la transition vers des réseaux de plus en plus autonomes.

« À mesure que nous expérimentons les capacités de nouvelle génération, notre collaboration avec Ericsson accélère notre apprentissage et notre préparation aux réseaux de demain », indique Emmanuel Lugagne Delpon, Orange France. Ces expérimentations conjointes visent à transformer l’innovation technologique en résultats mesurables, afin d’alimenter la feuille de route RAN d’Orange France et de soutenir son positionnement sur les réseaux mobiles avancés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox