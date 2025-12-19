Xavier Niel et d’autres donateurs privés injectent 860 millions d’euros dans un projet hors norme pour percer les secrets de l’Univers

Le fondateur d’Iliad figure parmi les mécènes à s’engager aux côtés du CERN pour le futur collisionneur géant.

L’organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) franchit une étape inédite de son histoire. Pour la première fois, des donateurs privés, issus du monde entrepreneurial et de la philanthropie, ont décidé de soutenir financièrement un projet scientifique majeur de l’organisation européenne. Parmi eux figurent notamment Xavier Niel (Iliad) et John Elkann (Ferrari), ainsi que plusieurs fondations internationales, pour un engagement total estimé à 860 millions d’euros. Ces fonds sont destinés au Futur collisionneur circulaire, un projet d’accélérateur de particules appelé à succéder au Grand collisionneur de hadrons. Avec un anneau de 91 kilomètres de circonférence, cet équipement pourrait voir le jour au milieu des années 2040, sous réserve de l’accord des États membres du CERN.

L’objectif scientifique est ambitieux : poursuivre l’exploration des lois fondamentales de l’Univers, approfondir la compréhension du boson de Higgs, renforcer les bases du modèle standard de la physique des particules et ouvrir la voie à de nouvelles découvertes encore inconnues. Le projet est aujourd’hui recommandé comme priorité dans le cadre de la révision de la stratégie européenne pour la physique des particules, dont la conclusion est attendue en 2026.

Au-delà de la recherche fondamentale, le CERN met en avant les retombées technologiques et sociétales du futur collisionneur, notamment dans les domaines de la santé, de l’informatique de calcul intensif, de l’énergie et de la formation scientifique. « C’est la première fois que des donateurs privés souhaitent s’associer au CERN pour construire un instrument de recherche d’une telle ampleur », a souligné Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN, saluant un soutien jugé déterminant pour l’avenir du projet. Inscrit parmi les grands projets structurants envisagés par la Commission européenne pour la période 2028-2034, le Futur collisionneur circulaire pourrait faire l’objet d’une décision finale de construction à l’horizon 2028.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox