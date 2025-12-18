Bouygues Telecom annonce offrir temporairement plus de 30 chaînes et replay à ses abonnés Bbox

Cinéma, séries, jeunesse, documentaires ou sport : les abonnés Bbox peuvent accéder gratuitement à une large sélection de chaînes du bouquet TV Bbox Famille jusqu’au début de l’année 2026.

Dès aujourd’hui et jusqu’au 5 janvier 2025, Bouygues Telecom met en clair une large sélection de chaînes TV pour les abonnés Bbox. Cette ouverture temporaire permet de profiter de nombreux programmes, allant du cinéma et des séries avec TCM Cinéma, SyFy, 13ème Rue ou Warner TV Next, à des contenus jeunesse, des documentaires, de la musique et du sport.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’opérateur propose ainsi l’accès gratuit à plus de 50 chaînes du bouquet TV Bbox Famille, ainsi qu’à leurs services de replay, jusqu’au 5 janvier 2026. Une opportunité pour les abonnés de découvrir sans frais une offre habituellement facturée 14,99 € par mois, sans engagement. L’opérateur annonce par ailleurs l’accès à plusieurs centaines de programmes en replay, par la même occasion.

AB1 (70)

Crime District (71)

Trace Sports (72)

E! (73)

TCM Cinéma (83)

Eurochannel (86)

Syfy (95)

13ème rue (96)

Canal J (106)

Dreamworks (113)

Trek (125)

Animaux (126)

Science & Vie TV (127)

Toute l’histoire (128)

Chasse & Pêche (129)

Mangas (145)

Gong Max (146)

Warner TV Next (147) Adult Swim (148)

iConcerts (172)

Cmusic (174)

Trace Caribbean (178)

Trace Gospel (179)

Djazz TV (181)

Mezzo Live (182)

Clubbing TV (183)

OL Play (197)

Fight Sports (198)

Horizon Sports (199)

Motor Racing (200)

Motorvision (201)

Nautical Channel (202)

Fuel TV (203)

My Zen TV (224)

English Club TV (505)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox