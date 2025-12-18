Free annonce l’arrivée de la VoNR sur plusieurs smartphones Google, les appels, SMS et MMS passent en 5G+

Grâce à une mise à jour logicielle, Free Mobile active la VoNR sur certains smartphones Google Pixel, permettant aux appels de s’appuyer pleinement sur la 5G+.

Free Mobile étend les usages de la 5G+ avec l’arrivée de la VoNR sur les smartphones Google Pixel. Après l’avoir promis il y a quelques mois, l’opérateur annonce aujourd’hui, via Free 1337, que les appels, ainsi que les SMS et MMS, transitent désormais directement par le réseau 5G+, offrant une amélioration de la qualité audio et une plus grande rapidité d’établissement des communications.

La VoNR, pour Voice over New Radio, permet de passer des appels sans basculer vers les réseaux 4G ou 2G, contrairement aux technologies précédentes comme la VoLTE. Cette évolution s’inscrit dans la stratégie de Free Mobile visant à exploiter pleinement les capacités de son réseau 5G+ et à proposer des usages toujours plus avancés à ses abonnés.

Dans un premier temps, cette fonctionnalité est réservée à une sélection de smartphones Google Pixel récents. Sont compatibles les Pixel 9, 9 Pro, 9 XL et Pixel 9 Fold, ainsi que les Pixel 10, 10 Pro, 10 XL et Pixel 10 Fold. Free Mobile précise toutefois qu’une condition est nécessaire pour en bénéficier.

Les utilisateurs concernés doivent installer la mise à jour de décembre intégrant Android 16 QPR2. Une fois cette mise à jour appliquée, la VoNR est automatiquement prise en charge sur le réseau Free Mobile, sans manipulation particulière. Pour rappel, activer la VoNR sur un smartphone nécessite plusieurs éléments :

un terminal compatible matériellement et logiciellement,

un firmware validé par Free via une mise à jour Android,

une carte SIM compatible IMS (c’est déjà le cas pour la majorité des abonnés récents).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox