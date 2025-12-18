Freebox Pop, Ultra et mini 4K : une nouvelle chaîne jeunesse gratuite débarque sur Pluto TV

Amateurs de programmes jeunesse et d’univers colorés, une nouvelle chaîne fait son arrivée sur Pluto TV.

Pluto TV poursuit le développement de son offre gratuite financée par la publicité avec le lancement de Mattel Junior, une nouvelle chaîne dédiée aux enfants. Accessible sans inscription, 24h/24 et entièrement gratuite, cette chaîne vient renforcer le pôle jeunesse de la plateforme en proposant des contenus pensés pour les plus jeunes téléspectateurs.

Avec Mattel Junior, Pluto TV mise sur des franchises mondialement connues de l’univers Mattel. La chaîne diffuse des séries d’animation adaptées aux enfants d’âge préscolaire, mettant en avant des personnages familiers et des histoires axées sur l’apprentissage, l’amitié et l’imaginaire.

Avec cette nouvelle chaîne, Pluto TV confirme sa volonté de toucher tous les publics. Déjà riche de nombreuses chaînes consacrées au cinéma, aux séries, au sport ou aux documentaires, la plateforme renforce son offre jeunesse et familiale. Pluto TV est disponible sur le web, sur mobile et sur de nombreux appareils connectés, dont Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, ainsi que les Freebox Pop, Ultra et mini 4K. Une nouvelle option gratuite pour occuper et divertir les plus jeunes, à tout moment de la journée.

