Free annonce aux abonnés Freebox Pop S l’accès à Free TV mais pas la version premium

Les abonnés à l’offre sans TV de Free se voient rappeler qu’ils peuvent accéder à plus de 170 chaînes gratuitement malgré tout grâce à leur opérateur.

Un mail est actuellement envoyé à tous les abonnés Freebox pour leur annoncer entre autres l’augmentation des frais de résiliation, mais aussi une hausse des pénalités de retard maximum, mais pas seulement. Les abonnés se voient également rappeler les divers avantages inclus dans leur abonnement.

Parmi ces avantages, on retrouve notamment, pour les abonnés Freebox avec un service TV, “l’accès à la nouvelle appli Free TV, et en tant qu’abonné Freebox de la version premium Free TV+“. Mais qu’en est-il pour la Freebox Pop S ? Même si ces derniers n’ont pas accès à Free TV+, l’opérateur adresse cependant un rappel utile : même sans décodeur, ils peuvent accéder à plus de 170 chaînes via la version gratuite de Free TV, accessible pour tous.

Cependant, il convient de rappeler que pour y accéder, il vous faudra créer un compte à l’aide de votre adresse email, et non utiliser vos identifiants Freebox. De plus, l’accès à ces chaînes est conditionnée par l’acceptation de divers cookies et collecte de données, sans quoi, il vous sera suggéré de passer par la version payante, comprenant davantage de chaînes. Pour rapplet Free TV est accessible sur de nombreux appareils, comprenant les Smart TV de marques comme Samsung, LG, Philips ou Hisense. Les utilisateurs peuvent également profiter de Free TV sur leur smartphone ou tablette via l’application disponible sur l’App Store et Google Play, mais aussi depuis un ordinateur en se rendant sur le site tv.free.fr. Pour une compatibilité encore plus large, la plateforme est aussi disponible sur Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV et même sur les vidéoprojecteurs connectés des marques LG et Hisense.

