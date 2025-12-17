Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : Free lance une nouvelle offre en urgence, Free Mobile frappe fort avec son nouveau réseau…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

15 décembre 1992 : SFR ouvre le deuxième réseau GSM en France

C’est l’arrivée du deuxième opérateur après France Télécom sur le marché de la téléphonie mobile. Bien que le marché du téléphone mobile soit encore réservé à un public de niche, le 15 décembre 1992 marque les premiers pas d’un autre opérateur que France Telecom dans ce domaine, nommé SFR. Bouygues Telecom suivra, deux ans plus tard.

La téléphonie mobile mettra plusieurs années à s’installer dans les poches des Français. Si pendant deux ans, Itinéris et SFR rivaliseront d’opérations de communication pour engranger des abonnés, c’est peu de temps avant l’arrivée d’un troisième opérateur que le premier forfait grand public débarque, nommé “Déclic” est lancé par France Télécom. Pour vous donner une idée, deux ans après le lancement du réseau de SFR, le nombre d’abonnés en France est alors de 280 000.

L’occasion de vous montrer l’un des premiers téléphones GSM français : l’Alcatel 9109 HA !

15 décembre 2009 : Free lance l’enregistrement des programmes à distance

La Freebox n’en finit pas d’être enrichie de nouvelles fonctionnalités. Le 15 décembre 2009, l’opérateur de Xavier Niel annonce une nouvelle fonction pour son magnétoscope numérique inclus dans les Freebox HD : l’enregistrement à distance. Dès cet instant, les abonnés pouvaient ainsi programmer leurs enregistrements depuis leur espace abonné. Si ce n’est pas encore une application pour smartphone (le terminal n’étant pas encore très démocratisé), la fonctionnalité était assez complète avec plusieurs types d’enregistrements proposés.

Il était ainsi possible de programmer un enregistrement immédiat, différé, ponctuel ou périodique mais aussi de réaliser l’opération directement depuis votre grille des programmes. La qualité de l’enregistrement était adapté aux définitions proposées par les différentes chaînes de Freebox TV : HD, SD ou version “bas débit”. A noter qu’il était également possible d’enregistrer ses programmes sur un disque dur externe et d’en réaliser deux en même temps. Merci Free !

15 décembre 2020 : Free Mobile lance sa 5G, sans surcoût

Si Free n’a pas été le premier, il a été le moins grippe-sou ! L’opérateur de Xavier Niel a en effet été le seul à proposer la 5G sans surcoût dans son offre à 19.99€. Pour l’occasion, l’enveloppe de data de ce forfait a d’ailleurs été revu à la hausse, passant de 100 à 150 Go par mois. Il évoluera ensuite pour passer à 210 Go.

Outre la vente de forfaits, l’opérateur frappait également très fort en annonçant d’emblée posséder le réseau 5G le plus étendu de France. Une prouesse réalisable grâce à l’utilisation des fréquences 700MHz, déjà utilisée pour la 4G, lui permettant à l’époque de couvrir 40% de la population dès le réseau activé. Free ne s’est cependant pas reposé sur ses lauriers, puisqu’il couvre, deux ans après plus de 87% de la population en 5G. Pour l’occasion, Xavier Niel avait d’ailleurs mouillé la chemise…

16 décembre 1997 : Création de Neuf (connue sous le nom 9 Telecom)

Le fournisseur d’accès à Internet est né le 16 décembre 1997, sous l’impulsion du groupe Bouygues. Sa première offre commerciale double play sera lancée en 2002, sous le nom simple de “Tout9”, et proposait à l’époque l’accès à internet (jusqu’à 8 Mbit/s) et la téléphonie sur IP. Pour le triple-play, il faudra attendre la Neufbox Trio3C, en 2004, avec l’intégration de l’ADSL2+ et le support d’un décodeur NeufTV. L’opérateur a fourni l’ADSL pour 4.4 millions d’abonnés en 2007 avant d’être racheté par SFR l’année suivante.

17 décembre 2019 : Netflix débarque enfin sur Freebox Révolution

Enfin ! Après une arrivée au début du mois de décembre sur la Freebox mini 4K, les abonnés dotés de la box emblématique de Free ont pu, dès le 17 décembre 2019, accéder à la plus grande plateforme de SVOD directement sur leur player. L’opérateur en profitait également pour lancer une option permettant d’intégrer le coût de l’abonnement directement sur la facture Freebox.

19 décembre 2018 : Free lance la Freebox Delta S

Une offre qui n’avait pas forcément été prévue est arrivée quelques jours après le lancement de la Freebox Delta. Face au prix élevé du player (480€), beaucoup de Freenautes avaient exprimé leur mécontentement de ne pas pouvoir se permettre d’accéder aux performances de la toute nouvelle offre haut de gamme de Free. C’est ainsi que le 19 décembre 2018, une offre nommée “Delta S” a fait son apparition sur le site web de l’opérateur. Concrètement, elle propose l’ensemble des performances et services du Server Delta, mais sans la partie télévision. Une alternative qui pouvait donc attirer ceux ne désirant qu’une offre “double-play”, mais avec un débit rapide.

20 décembre 2017 : Iliad s’installe chez Eir

Iliad annonce en effet le 20 décembre 2017 l’acquisition, pour environ 320 millions d’euros, d’une participation minoritaire de 31,6% dans eir, l’opérateur historique irlandais, aux côtés de NJJ (holding privée de Xavier Niel). Iliad et NJJ investissent dans les mêmes conditions. Un partenariat stratégique qui doit permettre à la maison-mère de Free, d’ici 2024, de pouvoir prendre le contrôle de eir en rachetant les parts de NJJ.

21 décembre 2006 : on annonce TF1 bientôt sur la Freebox

L’opérateur terminait l’année 2006 en annonçant l’arrivée de TF1, Tfou et Odyssée sur les Freebox dès le 5 janvier 2007. Une belle annonce qui s’accompagnait également d’une ouverture d’une chaîne de TV à la demande dédiée au groupe TF1 avec plusieurs centaines de programmes. Un bon coup de fouet à l’offre vidéo de la Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox