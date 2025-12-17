Warner Bros rejette officiellement l’offre à plus de 100 milliards de Paramount

Netflix en position favorable après le rejet de la contre-offre de Paramount par Warner Bros Discovery.

Warner Bros Discovery a officiellement rejeté la contre-offre hostile déposée par Paramount Skydance, renforçant la position de Netflix dans le dossier. Dans un communiqué publié ce mercredi et relayé par BFM, le groupe explique que l’offre concurrente ne présente pas de garanties financières suffisantes face au projet de rapprochement avec le géant du streaming.

Le conseil d’administration de Warner Bros Discovery a refusé l’offre de rachat de 108,4 milliards de dollars formulée par Paramount Skydance. Dans une lettre adressée aux actionnaires et transmise via un document réglementaire, il estime que la proposition ne repose pas sur un financement suffisamment sécurisé. Le conseil accuse notamment Paramount d’avoir « constamment induit en erreur » les actionnaires en affirmant que son offre en numéraire de 30 dollars par action était entièrement garantie par la famille Ellison. « Ce n’est pas le cas, et cela ne l’a jamais été », écrit le conseil d’administration, évoquant « de nombreux risques importants » liés à la structure financière de l’offre.

Warner Bros Discovery juge par ailleurs cette proposition « inférieure » à l’accord conclu avec Netflix. Début décembre, la plateforme américaine a soumis une offre de 72 milliards de dollars pour les activités de streaming de Warner Bros Discovery, incluant notamment le catalogue de HBO. Cette offre, valorisée à 27,75 dollars par action, est qualifiée de contraignante par le conseil, sans recours à un financement en fonds propres et assortie d’engagements de dette jugés solides.

À la suite de ces annonces, l’action Warner Bros Discovery reculait légèrement en avant-Bourse, tandis que le titre Netflix progressait nettement. Paramount enregistrait également une hausse. Au total, Paramount a soumis six offres pour tenter de racheter l’intégralité de Warner Bros Discovery, y compris ses réseaux de télévision comme CNN et TNT Sports. La semaine dernière, le groupe avait directement sollicité les actionnaires de Warner Bros, affirmant disposer d’un « financement solide », avec 41 milliards de dollars de nouveaux capitaux propres garantis par la famille Ellison et RedBird Capital, ainsi que 54 milliards de dollars d’engagements de dette émanant de plusieurs grandes banques.

Le conseil d’administration de Warner Bros Discovery conteste toutefois ces affirmations. Il indique que la dernière proposition repose sur un engagement en capital « pour lequel il n’y a aucun engagement de la part de la famille Ellison », mais sur le soutien d’un « fonds fiduciaire révocable inconnu et opaque », le Lawrence J. Ellison Revocable Trust, dont les actifs et passifs ne sont pas rendus publics.

« Bien que WBD ait répété à plusieurs reprises l’importance d’un engagement financier complet et inconditionnel de la famille Ellison, celle-ci a choisi de ne pas soutenir l’offre de PSKY », précise le conseil, ajoutant qu’« une fiducie révocable ne peut remplacer un engagement garanti par un actionnaire majoritaire ».En rejetant la contre-offre de Paramount, Warner Bros Discovery confirme ainsi sa préférence pour l’accord proposé par Netflix, qui apparaît désormais comme le scénario privilégié par la direction du groupe.

