Prime Video : une nouvelle chaîne dédiée à un anime culte débarque sans surcoût pour les abonnés Amazon Prime

Après une première vague de chaînes FAST ces dernières semaines, Amazon Prime Video poursuit l’enrichissement de son offre gratuite financée par la publicité avec le lancement d’une nouvelle chaîne dédiée à un univers culte de l’animation japonaise: Yu-Gi-Oh!.

Amazon Prime Video accueille une nouvelle chaîne FAST entièrement consacrée à Yu-Gi-Oh!, accessible sans frais supplémentaires dans la section « TV en direct » pour les abonnés Prime. Cette chaîne thématique permet de retrouver en continu l’un des mangas et animés les plus populaires au monde, autour des duels de cartes et de l’univers créé par Kazuki Takahashi.

Avec cette arrivée, Prime Video continue de développer son catalogue de chaînes gratuites financées par la publicité, accessibles directement depuis l’interface de la plateforme, sans téléchargement ni abonnement additionnel. La chaîne Yu-Gi-Oh! rejoint ainsi les autres flux FAST déjà disponibles, renforçant l’offre dédiée à l’animation et à la pop culture. Au total, ce sont donc 21 chaînes en directes qui sont proposées aux abonnés Amazon Prime sans surcôut, avec également les chaînes du groupe France Télévisions en accès gratuit.

La programmation s’articule autour des différentes séries de la franchise, avec des épisodes diffusés en continu, permettant aux fans de replonger dans les aventures de Yugi, Kaiba et leurs successeurs, mais aussi aux nouveaux publics de découvrir la saga sans contrainte de replay ou de sélection à la demande.

La chaîne apparaît automatiquement dans l’onglet TV en direct de Prime Video pour l’ensemble des abonnés Amazon Prime. Comme pour les autres chaînes FAST, la diffusion est financée par la publicité, sans impact sur le prix de l’abonnement. Pour rappel, Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Ultra et Delta, offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel, et disponible en option pour les autres abonnés Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox