Mauvaise nouvelle, Free augmente encore les frais de résiliation pour les nouveaux abonnés Freebox

L’opérateur de Xavier Niel se distingue désormais comme l’un des opérateurs les plus dissuasifs financièrement en cas de départ. Les nouveaux abonnés devront débourser désormais 69 euros pour quitter l’opérateur.

Free poursuit le durcissement de sa politique tarifaire sur les frais de résiliation. Selon sa nouvelle brochure tarifaire, l’opérateur augmente à nouveau le coût de départ pour les nouveaux abonnés Freebox. À compter du 17 décembre 2025, il faudra désormais débourser 69 euros pour quitter Free, soit 10 euros de plus qu’auparavant. Cela concerne toutes les offres, Freebox Ultra, Ultra Essentiel, Pop, Pop avec TV by Canal, Révolution Light et Delta.

Cette nouvelle hausse s’inscrit dans une trajectoire déjà bien engagée. En novembre 2024, Free avait relevé ses frais de résiliation de 49 à 59 euros, une augmentation initialement réservée aux nouveaux abonnés Freebox. Quelques mois plus tard, en avril 2025, cette mesure avait été étendue aux abonnés plus anciens, généralisant ainsi le nouveau tarif à l’ensemble du parc. L’opérateur devrait opérer une nouvelle fois de la même manière.

Avec des frais désormais fixés à 69 euros, Free rejoint Bouygues Telecom, qui appliquait jusqu’à présent les frais de résiliation les plus élevés du marché sur ses offres Bbox. De son côté, Orange a récemment revu ses propres frais à la hausse, passant de 50 à 60 euros, tandis que SFR continue de facturer 59 euros pour la résiliation de ses offres internet. En cas de résiliation, les abonnés se voient toujours rembourser jusqu’à 100 euros ces frais à condition de changer d’opérateur.

