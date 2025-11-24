Après Free, SFR et Bouygues, Orange lui aussi augmente ses frais pour quitter ses offres Livebox et boîte Sosh

Il n’en restait plus qu’un, c’est au tour d’Orange d’augmenter ses frais de résiliation sur ses offres fixe.

Orange a discrètement revu à la hausse ses frais de résiliation pour les offres Livebox. Selon la documentation tarifaire officielle mise à jour le 20 novembre, ces frais s’élèvent désormais à 60 euros, relèvent nos confrères de chez Frandroid. Jusqu’à présent, ils étaient fixés à 50 euros, ce qui en faisait les plus bas parmi les quatre grands fournisseurs d’accès à Internet. Ces frais s’appliquent par ailleurs également chez Sosh.

Désormais, la clôture d’une offre Livebox entraîne donc un coût de 60 euros. Orange n’est d’ailleurs pas le seul opérateur à avoir augmenté ce type de frais. Plus tôt dans l’année, Free les avait lui aussi augmenté à 59€, tout comme SFR, Bouygues Telecom les avait portés à 69€. L’opérateur historique était le seul à avoir laissé passer la tendance du début d’année, mais cela n’aura pas duré longtemps.

La plupart des opérateurs proposent toutefois un remboursement partiel des frais de résiliation lorsqu’un abonné les rejoint. Ce remboursement reste néanmoins encadré. Chez Bouygues Telecom, par exemple, il est limité à 50 euros. En conséquence, un client quittant Orange pour une Bbox devra prendre en charge au moins 10 euros de reste à payer, même en dehors d’une période d’engagement. Du côté de Free, le remboursement couvre l’intégralité des frais (jusqu’à 100€) si vous passez à une Freebox, et 50€ pour une offre Box 5G. Même tarif pour les box de SFR. À noter également, ce changement peut ne concerner que les nouveaux abonnés Livebox. Si Orange veut modifier ces frais pour ses abonnés existants, il se doit de prévenir ses clients à l’avance et cela leur donnera la possibilité de résilier leur contrat sans aucuns frais et sans droit à dédommagement dans un délai de 4 mois suivant cette modification, conformément à l’article L224-33 du Code de la consommation.

