Totalement Fibrés : double surprise chez Free et beaucoup d’autres à venir pour 2026, etc.

Nouveau numéro de votre magazine hebdomadaire “Totalement Fibrés” , en direct tous les vendredis à 17h30 et en replay sur YouTube.

Cette semaine nous vous proposons de retrouver toute l’actualité de Free et des télécoms, avec de nombreuses nouveautés en cette fin d’années, mais également d’autres qui vont arriver en 2026. Vous pouvez retrouver également nos rubriques habituelles comme le Up and Down, le chiffre de la semaine, et comme d’habitude notre Fight hebdomadaire.

