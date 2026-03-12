Orange, Free, SFR et Bouygues : qui propose la meilleure box triple play pour les budgets très serrés

Que proposent Orange et consorts comme box à petit prix ? On fait le point.

À l’heure ou les prix augmentent, certaines personnes peuvent chercher à faire des économies notamment sur leur offre internet fixe. Justement, que proposent les opérateurs en ce moment ? Univers Freebox vous a regroupé les offres les moins chères et accessibles sans conditions proposant une solution triple-play avec décodeur pour vous en dresser un comparatif.

A noter, les informations indiquées sont celles disponibles sur les sites des opérateurs au 12 mars 2026. Nous avons adapté les offres pour qu’elles proposent un décodeur pour accéder à la télévision lorsque c’est nécessaire, et avons ainsi indiqué le supplément tel quel pour plus de transparence. Si vous constatez des différences à posteriori, vous pouvez visiter notre page de comparatif dédié mis à jour en temps réel.

Prix

Offre Prix promo Prix après promo Bbox WiFi 5 “Fin de série” 19,99 €/mois pendant 12 mois Engagement 1 an Frais de mise en service offerts 29,99 €/mois RED Box Fibre 22,99 €/mois + 3€ pour l’option décodeur tv, donc 25.99€/mois Sans engagement Frais de mise en service offerts 22,99 €/mois + 3€ pour l’option décodeur tv, donc 25.99€/mois Boîte Sosh Fibre 24.99 €/mois + 5€ pour l’option décodeur, donc 29.99€/mois Sans egagement Frais de mise en service offerts 24.99 €/mois + 5€ pour l’option décodeur, donc 29.99€/mois Freebox Révolution Light 24,99 €/mois pendant 12 mois Sans engagement Frais de mise en service offerts 29,99 €/mois Livebox Lite Fibre 29,99 €/mois Engagement 1 an Frais de mise en service offerts 29,99 €/mois

Débits et Wi-Fi

Offre Débit fibre max Wi-Fi Bbox WiFi 5 déstockage 1 Gb/s en download / 700 Mb/s en upload Wi-Fi 5 RED Box Fibre jusqu’à 1 Gb/s en download et upload (+ 1 Gbit/s pour 1€ supplémentaires par mois) Wi-Fi 5 (WiFi 6 pour 1€ de plus) Boîte Sosh Fibre jusqu’à 2 Gb/s en download et 800 Mbit/s en upload Wi-Fi 7 Freebox Révolution Light 1 Gb/s en download / 900 Mb/s en upload Wi-Fi 5 Livebox Lite Fibre jusqu’à 1 Gb/s en download et 700 Mbit/s en upload Wi-Fi 5

Télévision

Offre TV incluse Détails Bbox WiFi 5 déstockage Oui +200 chaînes avec décodeur TV 4K RED Box Fibre Chaînes via application mobile incluses, décodeur en option 35 chaînes pour le bouquet basique, 100 chaînes pour 2€ supplémentaires par mois Boîte Sosh Fibre Chaînes via application mobile incluse, décodeur en option 72 chaînes incluses sur TV, décodeur, Smartphones et ordinateurs Freebox Révolution Light Oui + 300 chaînes avec décodeur Full HD

1 mois d’essai à Paramount+ Standard puis 7.99€/mois, sans engagement Livebox Lite Fibre Oui 200 chaînes TV incluses dont RTL9, National Geographic, Disney Channel, MCM, E! et avec le

Téléphonie

Offre Appels fixes International Bbox WiFi 5 déstockage illimités vers les fixes de plus de 110 pays RED Box Fibre illimités vers les fixes de 100 pays Boîte Sosh Fibre illimités vers les fixe de 100 destinations, France métropolitaine et DOM Freebox Révolution Light illimités vers les fixes de + de 110 destinations Livebox Lite Fibre illimités +110 destinations, appels illimités vers les mobiles USA et Canada

Verdict

Si on se base sur le prix, la box de Red est la plus économique sur le long terme, sous réserve que SFR n’augmente pas le prix après quelques temps comme il le fait régulièrement. Le destockage de Bouygues a aussi un attrait si vous êtes prêt à changer de box au bout d’un an, mais il faudra forcément compter avec l’engagement. Qu’en est-il niveau contenu ? Les personnes désirant un très bon débit et un WiFi plus moderne se tourneront vers Sosh, qui est le seul à proposer le WiFi 7 et des débits supérieurs à 1 Gbit/s dans son offre de base. Quant aux grands consommateurs de TV, la Freebox Révolution Light est clairement au dessus en termes de contenus. On peut noter qu’au bout d’un an, toutes les box triple-play avec décodeur (en dehors de celle de RED), arrivent à un même tarif de 29.99€ . Cela va donc se jouer surtout sur vos préférences personnelles et ce que vous attendez d’une box d’entrée de gamme.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox