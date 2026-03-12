Orange, Free, SFR et Bouygues : qui propose la meilleure box triple play pour les budgets très serrés
Que proposent Orange et consorts comme box à petit prix ? On fait le point.
À l’heure ou les prix augmentent, certaines personnes peuvent chercher à faire des économies notamment sur leur offre internet fixe. Justement, que proposent les opérateurs en ce moment ? Univers Freebox vous a regroupé les offres les moins chères et accessibles sans conditions proposant une solution triple-play avec décodeur pour vous en dresser un comparatif.
A noter, les informations indiquées sont celles disponibles sur les sites des opérateurs au 12 mars 2026. Nous avons adapté les offres pour qu’elles proposent un décodeur pour accéder à la télévision lorsque c’est nécessaire, et avons ainsi indiqué le supplément tel quel pour plus de transparence. Si vous constatez des différences à posteriori, vous pouvez visiter notre page de comparatif dédié mis à jour en temps réel.
Prix
|Offre
|Prix promo
|Prix après promo
|Bbox WiFi 5 “Fin de série”
|19,99 €/mois pendant 12 mois
Engagement 1 an
Frais de mise en service offerts
|29,99 €/mois
|RED Box Fibre
|22,99 €/mois + 3€ pour l’option décodeur tv, donc 25.99€/mois
Sans engagement
Frais de mise en service offerts
|22,99 €/mois + 3€ pour l’option décodeur tv, donc 25.99€/mois
|Boîte Sosh Fibre
|24.99 €/mois + 5€ pour l’option décodeur, donc 29.99€/mois
Sans egagement
Frais de mise en service offerts
|24.99 €/mois + 5€ pour l’option décodeur, donc 29.99€/mois
|Freebox Révolution Light
|24,99 €/mois pendant 12 mois
Sans engagement
Frais de mise en service offerts
|29,99 €/mois
|Livebox Lite Fibre
|29,99 €/mois
Engagement 1 an
Frais de mise en service offerts
|29,99 €/mois
Débits et Wi-Fi
|Offre
|Débit fibre max
|Wi-Fi
|Bbox WiFi 5 déstockage
|1 Gb/s en download / 700 Mb/s en upload
|Wi-Fi 5
|RED Box Fibre
|jusqu’à 1 Gb/s en download et upload (+ 1 Gbit/s pour 1€ supplémentaires par mois)
|Wi-Fi 5 (WiFi 6 pour 1€ de plus)
|Boîte Sosh Fibre
|jusqu’à 2 Gb/s en download et 800 Mbit/s en upload
|Wi-Fi 7
|Freebox Révolution Light
|1 Gb/s en download / 900 Mb/s en upload
|Wi-Fi 5
|Livebox Lite Fibre
|jusqu’à 1 Gb/s en download et 700 Mbit/s en upload
|Wi-Fi 5
Télévision
|Offre
|TV incluse
|Détails
|Bbox WiFi 5 déstockage
|Oui
|+200 chaînes avec décodeur TV 4K
|RED Box Fibre
|Chaînes via application mobile incluses, décodeur en option
|35 chaînes pour le bouquet basique, 100 chaînes pour 2€ supplémentaires par mois
|Boîte Sosh Fibre
|Chaînes via application mobile incluse, décodeur en option
|72 chaînes incluses sur TV, décodeur, Smartphones et ordinateurs
|Freebox Révolution Light
|Oui
|+ 300 chaînes avec décodeur Full HD
1 mois d’essai à Paramount+ Standard puis 7.99€/mois, sans engagement
|Livebox Lite Fibre
|Oui
|200 chaînes TV incluses dont RTL9, National Geographic, Disney Channel, MCM, E! et avec le
Téléphonie
|Offre
|Appels fixes
|International
|Bbox WiFi 5 déstockage
|illimités
|vers les fixes de plus de 110 pays
|RED Box Fibre
|illimités
|vers les fixes de 100 pays
|Boîte Sosh Fibre
|illimités
|vers les fixe de 100 destinations, France métropolitaine et DOM
|Freebox Révolution Light
|illimités
|vers les fixes de + de 110 destinations
|Livebox Lite Fibre
|illimités
|+110 destinations, appels illimités vers les mobiles USA et Canada
Verdict
Si on se base sur le prix, la box de Red est la plus économique sur le long terme, sous réserve que SFR n’augmente pas le prix après quelques temps comme il le fait régulièrement. Le destockage de Bouygues a aussi un attrait si vous êtes prêt à changer de box au bout d’un an, mais il faudra forcément compter avec l’engagement. Qu’en est-il niveau contenu ? Les personnes désirant un très bon débit et un WiFi plus moderne se tourneront vers Sosh, qui est le seul à proposer le WiFi 7 et des débits supérieurs à 1 Gbit/s dans son offre de base. Quant aux grands consommateurs de TV, la Freebox Révolution Light est clairement au dessus en termes de contenus. On peut noter qu’au bout d’un an, toutes les box triple-play avec décodeur (en dehors de celle de RED), arrivent à un même tarif de 29.99€ . Cela va donc se jouer surtout sur vos préférences personnelles et ce que vous attendez d’une box d’entrée de gamme.