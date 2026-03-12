Le saviez-vous : Free inclut de nombreuses chaînes de sport sans surcoût pour les abonnés Freebox
Football, sport féminin, sports mécaniques ou disciplines plus confidentielles : plusieurs chaînes sportives sont directement incluses dans le bouquet TV des Freebox, sans abonnement supplémentaire.
On l’oublie souvent, mais l’offre TV de Free inclut déjà un large choix de chaînes sportives accessibles sans surcoût pour les abonnés Freebox. Avant même de s’abonner à des bouquets payants comme beIN Sports ou Ligue 1+, plusieurs flux sont disponibles directement dans le bouquet de base.
Par exemple, W-Sport (canal 170) met en avant le sport féminin et différentes compétitions internationales. Equidia (canal 176) s’adresse aux amateurs de courses hippiques et d’univers équestre. Les passionnés de football peuvent suivre After Foot TV (canal 179), la déclinaison télévisée de l’émission phare de RMC consacrée aux débats autour du ballon rond.
Les fans de sports mécaniques peuvent se tourner vers Automoto (canal 180), dédiée aux voitures, motos et compétitions automobiles. Du côté du football et du streaming sportif, Zack Nani Foot (canal 181) diffusion des compétitions de foot, comme par exemple les matchs de l’Inter Miami de Lionel Messi en Ligue des champions Concacaf.