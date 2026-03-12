Le saviez-vous : Free inclut de nombreuses chaînes de sport sans surcoût pour les abonnés Freebox

Football, sport féminin, sports mécaniques ou disciplines plus confidentielles : plusieurs chaînes sportives sont directement incluses dans le bouquet TV des Freebox, sans abonnement supplémentaire.

On l’oublie souvent, mais l’offre TV de Free inclut déjà un large choix de chaînes sportives accessibles sans surcoût pour les abonnés Freebox. Avant même de s’abonner à des bouquets payants comme beIN Sports ou Ligue 1+, plusieurs flux sont disponibles directement dans le bouquet de base.

Par exemple, W-Sport (canal 170) met en avant le sport féminin et différentes compétitions internationales. Equidia (canal 176) s’adresse aux amateurs de courses hippiques et d’univers équestre. Les passionnés de football peuvent suivre After Foot TV (canal 179), la déclinaison télévisée de l’émission phare de RMC consacrée aux débats autour du ballon rond.

Les fans de sports mécaniques peuvent se tourner vers Automoto (canal 180), dédiée aux voitures, motos et compétitions automobiles. Du côté du football et du streaming sportif, Zack Nani Foot (canal 181) diffusion des compétitions de foot, comme par exemple les matchs de l’Inter Miami de Lionel Messi en Ligue des champions Concacaf.

Enfin, Sport en France (canal 190) met en lumière de nombreuses disciplines souvent peu médiatisées, notamment le sport amateur et olympique. Selon l’offre Freebox souscrite, des abonnés peuvent également accéder sans surcoût à Eurosport 1 (canal 33). La chaîne diffuse de nombreuses compétitions internationales, notamment en cyclisme, sports d’hiver ou tennis. Cet avantage concerne notamment les abonnés Freebox Pop avec TV by Canal, Révolution avec TV by Canal, Delta et Ultra. D’autres abonnés Freebox se sont vus ces derniers mois offrir pendant 1 an l’accès à la chaîne. N’oublions pas non plus que les abonnés Freebox Ultra ont accès à Canal+ la Chaîne sans surcoût ce qui leur permet de profiter des droits sportifs dont dispose la chaîne comme la Formule 1, MotoGP ou encore la Ligue des Champions de football. S’ajoute aussi à la liste la chaîne de la TNT L’Equipe, accessible à tous

