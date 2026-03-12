Iliad renforce sa communication et recrute une spécialiste pour piloter son image

La maison mère de Free nomme Anne-Marine Gire au poste de responsable de la communication externe du groupe.

Le groupe Iliad renforce son équipe de communication avec l’arrivée d’Anne-Marine Gire au poste de responsable de la communication externe. L’intéressée a annoncé sa prise de fonction il y a quelques jours sur LinkedIn, indiquant occuper désormais ce rôle au sein du groupe fondé par Xavier Niel.

Cette nomination marque une nouvelle étape dans le parcours de cette professionnelle de la communication passée par plusieurs environnements stratégiques. Avant de rejoindre Iliad en septembre 2025, Anne-Marine Gire occupait notamment le poste de responsable communications au sein du cabinet de conseil Boston Consulting Group (BCG). Son parcours comprend également une expérience au sein du ministère des Armées, où elle a été conseillère communication et discours auprès du ministre délégué Jean-Louis Thiériot, ainsi qu’un passage plus long dans la Marine nationale, où elle a notamment dirigé le pôle relations publiques. Diplômée de la Sorbonne et du CELSA, Anne-Marine Gire évolue ainsi à la croisée de la communication institutionnelle, stratégique et médiatique.

