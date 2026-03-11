Mauvaise nouvelle, Bouygues Telecom annonce que le prix des offres Bbox de ses abonnés pourra augmenter tous les ans

Bouygues Telecom prépare un changement qui pourrait faire grimper le prix des abonnements internet de ses clients. L’opérateur officialise la possibilité d’augmenter chaque année dès 2027 le tarif des offres Bbox en fonction de l’inflation, via un mécanisme d’indexation basé sur un indice officiel de l’INSEE.

Une clause d’indexation désormais assumée et prête à sortir de sa léthargie. Dans une nouvelle page d’aide publiée sur son site, Bouygues Telecom détaille le fonctionnement d’une mystérieuse clause d’indexation intégrée dans ses conditions générales de service dont nous avons fait déjà fait écho. Le principe est simple : le prix des offres Bbox pourra être ajusté une fois par an selon l’évolution de l’indice ICHTrev-TS, un indicateur officiel publié par l’INSEE qui mesure l’évolution des coûts liés aux technologies de l’information, aux médias et aux télécommunications.

Pour déterminer cette éventuelle hausse, l’opérateur compare la valeur de cet indice entre le mois de juin de l’année précédente et celui de l’année en cours. Si l’indice progresse, le prix de l’abonnement pourra suivre la même tendance. Bouygues Telecom précise que l’ajustement est calculé sur le tarif réellement payé par l’abonné, remise comprise.

L’opérateur donne un exemple concret : pour un abonnement affiché à 25 euros par mois avec une remise de 5 euros, soit 20 euros réellement payés, une indexation de +3,3 % entraînerait une hausse d’environ 0,66 euro par mois. Cette augmentation dépend donc directement de l’évolution de l’indice publié par l’INSEE et pourra être appliquée une fois par an.

Des contrats concernés progressivement

La clause d’indexation est présente dans les conditions générales de service de Bouygues Telecom depuis 2022. Jusqu’à présent, l’opérateur indique toutefois avoir choisi de ne pas l’appliquer. Les abonnements plus anciens, signés avant cette date, seront progressivement mis à jour et pourront être concernés à partir de 2027. Pour les clients qui changent d’offre Bbox, le prix affiché lors de la souscription restera valable dans un premier temps. En revanche, ce tarif pourra être réévalué un an après la première indexation, selon l’évolution de l’indice de l’INSEE.

Impossible de refuser cette indexation

Les abonnés qui souhaiteraient refuser ce mécanisme ne disposent pas réellement d’alternative. Bouygues Telecom rappelle en effet que la clause d’indexation fait partie des conditions générales acceptées lors de la souscription à l’offre. L’opérateur insiste toutefois sur le fait que cette évolution tarifaire reste limitée et dépend d’un indice officiel indépendant de l’entreprise.

Source : Macgeneration

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox