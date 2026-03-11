Un nouveau droit sportif débarque gratuitement sur les Freebox, et sa diffusion commence dès ce soir

Zack Nani décroche (encore) un nouveau droit sportif et va diffuser les matchs de l’Inter Miami de Lionel Messi en Ligue des champions Concacaf.

Le streamer Zack Nani continue d’élargir son portefeuille de droits sportifs. Après la Saudi Pro League, les matchs des Bleuets ou encore la finale de la Copa Sudamericana et de la Copa Libertadores, le créateur de contenu annonce désormais la diffusion de l’intégralité du parcours de l’Inter Miami de Lionel Messi en Ligue des champions de la zone Concacaf, soit l’équivalent de la Ligue des champions en Amérique du Nord et centrale.

Le premier rendez-vous est fixé dans la nuit de ce mercredi 11 au jeudi 12 mars, avec la rencontre entre Nashville SC et l’Inter Miami programmée à 00h30. Comme pour ses précédentes acquisitions, la diffusion sera gratuite et accessible sur ses chaînes Twitch et YouTube. Les abonnés Freebox pourront également suivre la rencontre directement sur leur télévision grâce à la chaîne Zack Nani TV, disponible sur le canal 181, distribuée en exclusivité par Free sur les box.

Tout le parcours de l’Inter Miami et Lionel Messi 🇦🇷 en CONCACAF Champions Cup, la LDC d’Amérique du Nord 🔥 Ça commence demain sur ma chaîne à 23h30 📺 https://t.co/XMeAywniev pic.twitter.com/xbB67g1AGK — Le Grand Zack 🇲🇦 (@Zack_Nani) March 10, 2026

Pour Free, partenaire de distribution, cette dynamique permet d’enrichir son univers TV avec du football international accessible gratuitement. Grâce à la présence de la chaîne Zack Nani TV sur les Freebox, les abonnés peuvent ainsi suivre ces compétitions directement sur leur box, sans passer par Twitch ou YouTube.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox