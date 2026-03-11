Le saviez-vous : Free est l’opérateur le plus « borné » grâce à cette invention unique qui peut vous rendre service à tout moment

Souscrire un forfait mobile en quelques minutes, repartir immédiatement avec une carte SIM activée, ou même s’abonner à une Freebox sans passer par Internet : Free propose depuis plus de dix ans un dispositif assez unique dans les télécoms français. L’opérateur a en effet déployé un vaste réseau de bornes interactives en libre-service, accessibles un peu partout sur le territoire.

Introduites en 2014, les bornes de Free ont été pensées comme un véritable distributeur automatique de services télécoms. L’utilisateur sélectionne l’offre de son choix sur l’écran tactile, règle par carte bancaire et peut récupérer instantanément sa carte SIM prête à l’emploi. Avec le temps, leurs fonctionnalités se sont enrichies. Elles permettent aujourd’hui de souscrire un forfait Free Mobile ou une offre Freebox, mais aussi d’obtenir une nouvelle carte SIM en cas de perte, de changement de format ou de renouvellement. Les modèles les plus récents offrent également la possibilité d’activer une eSIM directement sur place, à condition de disposer d’un smartphone compatible.

Ces bornes servent aussi aux abonnés existants. En s’identifiant avec leur numéro de téléphone et leurs identifiants, ils peuvent par exemple consulter et régler leurs factures par carte bancaire, une solution pratique pour régulariser rapidement une situation. L’opérateur indique aujourd’hui compter plus de 1000 bornes réparties dans toute la France. Elles sont installées dans les boutiques Free Center mais également chez différents partenaires, notamment dans certaines Maisons de la Presse et commerces de proximité. Ce maillage permet aux utilisateurs d’accéder à plusieurs services sans devoir se rendre dans une boutique dédiée.

Free propose aussi aux commerçants d’accueillir une borne

Le réseau continue d’ailleurs de s’étendre grâce aux commerçants partenaires. Free propose aux propriétaires de magasins d’installer une borne dans leur établissement afin d’offrir un service supplémentaire à leurs clients tout en bénéficiant d’une rémunération. Un commerce équipé devient ainsi un point de proximité où il est possible de souscrire un forfait, récupérer une carte SIM ou effectuer certaines démarches liées à un abonnement mobile ou Freebox. Les commerçants intéressés peuvent étudier cette possibilité en remplissant un formulaire dédié afin d’être contactés par l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox