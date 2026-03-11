Free fait gagner les Samsung Galaxy S26 et S26 Ultra, il faudra être un peu créatif

Free lance un jeu concours pour gagner les nouveaux Samsung Galaxy S26 et S26 Ultra, et vous demande d’y mettre un peu du vôtre.

L’opérateur organise actuellement un jeu concours sur X pour tenter de remporter les nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung. Sur son compte officiel, Free met en avant une fonctionnalité liée à la confidentialité baptisée Privacy Display pour accompagner ce concours. Dans son message, Free joue sur l’idée des messages que l’on préfère garder pour soi. « On sait que vous avez des trucs à cacher. Et avec la nouvelle fonction Privacy Display, plus personne ne les verra ! », explique l’opérateur pour introduire ce concours.

Pour rappel, la fonctionnalité Privacy Display est une technologie d’écran innovante intégrée au Galaxy S26 Ultra, qui entend protéger vos données des regards indiscrets en assombrissants l’écran pour toute personne essayant de le regarde de côté, tout en restant lisible pour vous. Dans cette optique, l’opérateur a décidé d’aller un peu plus loin qu’un simple “RT et Follow” pour son jeu concours.

La participation est relativement simple et se fait directement sur le réseau social :

Retweeter la publication du compte officiel de Free

Suivre le compte @free

Répondre au tweet avec le hashtag #GalaxyS26 accompagné d’un message privé fictif « que ton voisin de bus ne doit jamais voir »

L’idée est donc de jouer sur l’humour et l’imagination des participants en inventant un message qu’ils préféreraient garder à l’abri des regards indiscrets. Les gagnants repartiront avec l’un des nouveaux smartphones de la gamme Galaxy S26. Comme souvent pour ce type d’opération, le tirage au sort devrait départager les participants à l’issue du concours. Ci-dessous, le post concerné.

On sait que vous avez des trucs à cacher 👀

Et avec la nouvelle fonction Privacy Display, plus personne ne les verra ! On vous fait gagner les nouveaux Samsung Galaxy S26 et Galaxy S26 Ultra 🎁 Pour jouer :

✅RT + follow @free

💬 Réponds avec le #GalaxyS26 + le DM que ton… pic.twitter.com/dahvqAV2y0 — Free (@free) March 11, 2026

