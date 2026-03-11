Abonnés Freebox et Amazon Prime : une nouvelle plateforme pour les amateurs de sensation fortes est disponible sur Prime Video

Une nouvelle plateforme consacrée aux documentaires sur les sports extrêmes fait son arrivée en option sur Prime Video.

L’offre de services proposés via Amazon Channels continue de s’enrichir. Cette fois, c’est Riding Zone TV, une plateforme entièrement dédiée aux sports extrêmes et aux documentaires d’aventure, qui fait son arrivée sur Prime Video. Le service est désormais accessible en option pour les abonnés Amazon Prime, avec une semaine d’essai gratuite, puis un abonnement facturé 6,99 euros par mois sans engagement.

Ce nouveau service s’adresse aux amateurs de sensations fortes et de disciplines spectaculaires. Riding Zone TV propose une large sélection de documentaires et de programmes consacrés aux sports extrêmes, mettant en lumière des athlètes, des compétitions et des expéditions aux quatre coins du monde. Les abonnés pourront notamment découvrir des contenus autour du surf, du snowboard, du skate, du BMX ou encore du VTT de descente. La plateforme met également en avant des productions immersives suivant les coulisses de certaines performances et les parcours d’athlètes emblématiques de ces disciplines. L’objectif est de proposer des programmes à la fois spectaculaires et inspirants, permettant de plonger dans l’univers de sports souvent associés à la liberté, à la créativité et au dépassement de soi.

Comme les autres chaînes proposées via Amazon Channels, Riding Zone TV est accessible directement depuis l’interface de Prime Video, sans application supplémentaire à installer. Les abonnés peuvent en profiter sur l’ensemble des appareils compatibles avec la plateforme, y compris les Freebox ce qui permet une intégration simple et centralisée au sein de l’écosystème Amazon. Pour rappel, Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Freebox Ultra, donnant accès à Prime Video ainsi qu’à l’ensemble des chaînes optionnelles disponibles via Amazon Channels, mais aussi à l’ensemble des avantages inclus dans Prime Video.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox