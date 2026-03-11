Canal+ va serrer la vis avec des hausses de prix, la fin du partage de comptes et de nouvelles offres d’entrée de gamme avec pub

Canal+ prépare des changements pour ses abonnés en France afin d’améliorer sa rentabilité.

Le groupe Canal+ a dévoilé ce 11 mars ses résultats annuels 2025. Si l’année écoulée est présentée comme une réussite financière et stratégique, le géant de l’audiovisuel prépare aussi plusieurs évolutions importantes en France pour améliorer sa rentabilité dès 2026. Des changements qui pourraient ne pas plaire à tous les abonnés.

Comme le rapporte Anaël_tw sur X, Canal+ a annoncé ce matin lors de la présentation de ses chiffres, prévoir notamment d’activer plusieurs leviers commerciaux sur le marché français. Est notamment prévu le lancement d’offres d’entrée de gamme avec publicité, une approche déjà adoptée par plusieurs acteurs du streaming ces dernières années. Le groupe prévoit par ailleurs des hausses de prix ciblées, sans plus de précision à première vue. En parallèle, Canal+ va également mettre fin au partage de comptes en dehors du foyer, une pratique devenue courante chez les abonnés et qui réduit les revenus potentiels.Ces mesures s’inscrivent ainsi dans une stratégie globale visant à renforcer les marges du groupe sur ses marchés historiques.

Une année 2025 marquée par une transformation du groupe

Dans son communiqué financier, Canal+ souligne par ailleurs que 2025 a été une année de transformation importante. Le groupe affirme avoir atteint ou dépassé ses objectifs financiers. L’un des événements majeurs de l’année a été la finalisation de l’acquisition du groupe africain MultiChoice, qui permet à Canal+ d’élargir considérablement sa présence sur le continent africain. Grâce à cette opération, le nouvel ensemble représente désormais environ 40 millions d’abonnés dans le monde.

Sur le plan financier, le chiffre d’affaires organique a progressé d’environ 1 %, porté par la croissance du nombre d’abonnés en Europe et en Afrique-Asie. Le résultat opérationnel ajusté a atteint 527 millions d’euros, dépassant les prévisions initiales. La rentabilité des activités européennes s’est également améliorée d’environ 15 %, tandis que le flux de trésorerie opérationnel a atteint 587 millions d’euros, un niveau record pour le groupe. Canal+ souligne également avoir sécurisé plusieurs éléments stratégiques, notamment la prolongation jusqu’en 2031 des droits des compétitions de l’UEFA en France.

Ce que prépare Canal+ pour 2026

Pour 2026, le groupe dirigé par Maxime Saada prévoit d’entrer dans une nouvelle phase d’exécution de sa stratégie. Canal+ vise un résultat opérationnel ajusté d’environ 735 millions d’euros, plus de 600 millions d’euros de flux de trésorerie opérationnel.

La stratégie Canal+ reposera notamment sur trois axes principaux : améliorer la rentabilité en Europe, accélérer la croissance en Afrique grâce à l’intégration de MultiChoice et renforcer la production et la distribution de contenus. Le groupe compte aussi développer des partenariats technologiques et industriels, notamment avec Google Cloud et OpenAI, tout en renforçant sa collaboration avec Sky pour la production de séries internationales. À moyen terme, Canal+ ambitionne de dépasser 850 millions d’euros de résultat opérationnel et 800 millions d’euros de flux de trésorerie opérationnel, preuve de sa volonté de renforcer sa rentabilité malgré un marché audiovisuel en pleine mutation.

