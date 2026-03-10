Sans surprise Orange s’aligne à son tour et offre les frais de mise en service sur ses Livebox et la Boîte Sosh

Après Bouygues Telecom et SFR ces derniers jours, Orange et Sosh rejoignent le mouvement en proposant les frais de mise en service offerts sur leurs offres fixes en exclu web.

La bataille commerciale autour des frais de mise en service se poursuit sur le marché des box internet. Orange décide lui aussi de s’aligner en affichant désormais les 49 € de frais de mise en service offerts sur ses offres Livebox. L’opérateur historique met en avant cette promotion sur son site internet, avec la mention « Exclu Web ». Cette gratuité concerne donc les offres fibre Livebox proposées en ligne.

Sosh applique également la même stratégie, la indique désormais 39 € de frais de mise en service offerts, là aussi dans le cadre d’une souscription en ligne. Les frais de mise en service avaient pourtant été réintroduits début février par Sosh, après plusieurs mois durant lesquels ils étaient offerts. Leur facturation aura donc été de courte durée.

Reste toutefois une zone d’ombre. Contrairement à Bouygues Telecom, Free ou encore SFR, Orange ne semble pas préciser clairement pour l’instant si cette gratuité correspond à une suppression directe des frais ou à un remboursement sur demande, ni si elle est uniquement conditionnée à la conservation du numéro de téléphone fixe lors du changement d’opérateur. Chez ses trois concurrents, il s’agit d’une gratuité sur demande avec portabilité.

Avec ce nouvel alignement, les quatre grands opérateurs se retrouvent désormais engagés dans la même dynamique promotionnelle autour des frais d’activation. De plus en plus utilisés comme levier commercial pour attirer de nouveaux abonnés, ces frais donnent lieu depuis plusieurs mois à une véritable stratégie du “yoyo”, les opérateurs alternant régulièrement entre facturation et gratuité. Sauf Free qui lui les offre sans interruption depuis juin 2025.

