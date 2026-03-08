Frais offerts : le “yoyo” continue, SFR s’aligne désormais sur Free et Bouygues Telecom pour chiper des abonnés à ses rivaux

Après Bouygues Telecom, c’est au tour de SFR d’offrir à nouveau frais d’ouverture de service. L’opérateur propose désormais leur remboursement sur demande pour toute nouvelle souscription à une offre fixe avec conservation du numéro.

Le jeu du « yoyo » autour des frais de mise en service se poursuit sur le marché français des box internet. Après Bouygues Telecom plus tôt dans la semaine, SFR propose désormais à son tour le remboursement des 49 € de frais d’ouverture de service pour toute nouvelle souscription à une offre box. Jusqu’à présent, cette gratuité concernait surtout la marque RED by SFR. L’opérateur étend désormais temporairement cette pratique à ses offres fixes classiques, et ce n’est pas la 1ère fois. Comme chez deux concurrents, il ne s’agit par ailleurs toutefois pas d’une suppression automatique des frais : les nouveaux abonnés doivent effectuer une demande de remboursement après l’activation de leur ligne et conserver impérativement leur numéro fixe (portabilité). Vous l’avez compris, l’objectif est de recruter chez la concurrence.

Dans le détail, SFR indique que l’offre est valable à partir du 5 mars 2026 pour les nouveaux clients particuliers souscrivant à une offre Box SFR (hors Box 5G) en France métropolitaine. Le remboursement prend la forme d’un avoir sur facture et l’opération est limitée à une demande par foyer.

Les 49 € de frais de mise en service sont remboursés sans interruption depuis juin 2025 pour toute souscription en ligne avec conservation du numéro fixe. Bouygues Telecom, de son côté, a relancé début mars une opération similaire valable jusqu’au 15 mars sur ses offres Bbox.

Dans un contexte de concurrence toujours très forte sur le marché du fixe, ces frais d’activation sont devenus un levier promotionnel particulièrement flexible. Les opérateurs n’hésitent plus à les activer ou les supprimer temporairement afin de stimuler les recrutements, donnant lieu à une véritable stratégie désormais bien connue des consommateurs. Free fait lui figure d’exception, le FAI rembourse lui 49 € de frais de mise en service sans interruption depuis juin 2025 pour toute souscription en ligne avec conservation du numéro fixe. Récemment, Sosh a lui facturé à nouveau ces frais (39€) après les avoir offerts pendant une période.

