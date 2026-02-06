Sosh remet en place ses frais de mise en service sur sa box fibre, seuls Free et RED by SFR les offrent encore

Une stratégie du « yoyo » bien rodée.

Depuis le 5 février 2026, Sosh facture de nouveau 39 € de frais de mise en service sur ses offres fibre, y compris la Boîte Sosh. Une décision prise discrètement, qui met fin à plusieurs mois de gratuité. En 2025, Sosh avait régulièrement supprimé ces frais dans le cadre de ses opérations commerciales, notamment lors des grandes périodes promotionnelles (French Days, offres spéciales de printemps et d’été). Cette gratuité avait été proposée à plusieurs reprises sur l’année, souvent sur plusieurs semaines consécutives. Concernant les Livebox d’Orange, ces frais s’élèvent à 49€.

Du côté de SFR, les “frais d’ouverture de service” sont aussi fixés à 49 € sauf chez Red by SFR où ces derniers sont offerts sur demande. Pour les abonnés de Bouygues Telecom, les offres Bbox indiquent des “frais de mise en service de 48 €”, l’offre Pure Fibre est également concernée. Si offrir ces frais sert de levier pour attirer de nouveaux clients, les 3 opérateurs semblent les réintroduire lorsque la pression commerciale est bien intense.

Free : 49 € remboursés si vous gardez votre numéro

Depuis juin 2025, Free rembourse sans discontinuité les 49 € de frais de mise en service si vous conservez votre numéro fixe lors d’une souscription en ligne. L’offre est réservée aux nouveaux abonnés Freebox (toutes les Freebox sauf la Box 5G) pour une souscription exclusivement en ligne sur le site de Free. Il est également nécessaire de ne pas avoir été client Freebox dans les 30 jours précédant la souscription. La demande doit d’ailleurs être effectuée dans les 2 mois suivant l’activation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox