Abonnés Freebox et Amazon Prime : découvrez 2 nouveaux jeux à récupérer gratuitement

Découvrez le nouvel arrivage de jeux à installer sur votre PC grâce à votre abonnement Amazon Prime.

Prime Gaming (renommé Luna) continue d’étoffer son catalogue de jeux offerts avec une nouvelle sélection placée sous le signe de l’action et de l’excès. Cette vague met à l’honneur des expériences nerveuses et spectaculaires, mêlant fantasy déjantée et FPS rétro survitaminé. Les abonnés peuvent, comme d’habitude, récupérer ces titres gratuitement pendant une durée limitée sur Epic Games Store et Amazon Games. Pour rappel, Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Ultra et Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel.

Parmi les jeux proposés, Tiny Tina’s Wonderlands (Epic Games Store) entraîne les joueurs dans un univers fantasy totalement chaotique, guidé par l’imprévisible Tiny Tina. Ce spin-off de la série Borderlands combine armes à feu, magie et combats au corps à corps dans une aventure délirante où le joueur crée son propre héros multiclasse. Exploration de donjons, butin en abondance, sorts dévastateurs et créatures extravagantes rythment cette quête visant à renverser le tyrannique Seigneur Dragon. Le ton volontairement absurde et l’approche très libre du gameplay en font une expérience aussi généreuse que décomplexée.

Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Autre ambiance avec Dread Templar (Amazon Games), un FPS intense inspiré des classiques des années 90, modernisé par une grande profondeur de gameplay. Développé en solo pendant plusieurs années, le jeu propose une campagne rapide et brutale axée sur la vengeance, dans laquelle le joueur affronte des hordes démoniaques à travers plus de 25 niveaux riches en secrets. Le titre se distingue par son vaste système d’améliorations, offrant plus de 100 possibilités pour personnaliser armes et pouvoirs, ainsi que par ses combats de boss exigeants. Le tout est porté par un style pixel art détaillé et une bande-son énergique qui renforce l’atmosphère infernale.

Ce jeu est disponible sur Amazon Games. Pour savoir comment le récupérer, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox