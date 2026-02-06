“Duo connecté”, Bouygues Telecom dégaine une nouvelle offre mobile B&You inédite et avantageuse

Bouygues Telecom lance une formule ciblant les couples, familles ou proches : un forfait B&You 200 Go acheté, le second à -50%.

Avec son nouveau dispositif « Duo connecté », Bouygues Telecom tente une formule inédite sur le marché mobile français : pour un forfait 200 Go souscrit, le second est proposé à moitié prix. Une stratégie pensée pour séduire les foyers multi-équipés, à l’heure où les opérateurs cherchent à renforcer la fidélité de leurs abonnés.

Concrètement, Bouygues Telecom propose une Série Spéciale B&YOU 200 Go 5G à 13,99 € par mois, sans engagement. Une fois la ligne activée, l’abonné reçoit une offre par SMS lui permettant de souscrire un second forfait identique à -50 %.

L’offre comprend notamment :

Jusqu’à 200 Go en 5G en France métropolitaine

50 Go utilisables en Europe et DOM

Appels, SMS et MMS illimités

Assistance via l’application

12 mois offerts à Perplexity Pro

Avec « Duo connecté », Bouygues cible clairement les couples, familles ou proches souhaitant regrouper leurs lignes mobiles sous une même offre. Jusqu’ici, ce type d’avantage était surtout réservé aux clients disposant d’une box internet ou intégrés dans des programmes de convergence fixe-mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox