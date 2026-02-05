Sosh riposte à Free et inclut désormais l’app Orange TV et 150 chaînes dans tous ses forfaits mobiles, même les moins chers

La télévision devient progressivement un service standard dans les forfaits mobiles, au même titre que les appels illimités ou la data.

Face à la montée en puissance des services inclus chez Free, et notamment au lancement de son application Free TV gratuite pour tous en octobre dernier, Sosh passe à son tour à l’offensive. La marque low-price d’Orange annonce désormais l’intégration sans surcoût de la TV d’Orange dans l’ensemble de ses forfaits mobiles.

Concrètement, tous les abonnés mobiles Sosh peuvent désormais accéder gratuitement à l’application Orange TV. Celle-ci permet de regarder jusqu’à 150 chaînes en direct, dont l’intégralité de la TNT, depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Le service donne également accès à la vidéo à la demande, avec la possibilité de louer ou d’acheter des films et programmes directement depuis l’application. En revanche, cette offre reste limitée à un usage mobile et PC : l’accès via Android TV ou Apple TV n’est pas inclus. Pour ces usages sur téléviseur, un décodeur ou une option dédiée reste nécessaire, rapporte Alloforfait.

Une réponse directe à la stratégie de Free

Cette évolution s’inscrit clairement dans un contexte concurrentiel tendu. Depuis octobre, Free à tous les non-abonnés Free un accès gratuit à son application Free TV avec 170 chaînes incluses, de quoi entrer dans le salon et sur le smartphone des abonnés de ses concurrents, sans oublier qu’il propose inclut également Free TV+ avec cette fois plus de 100 chaînes dans ses forfaits mobile Free 5G+ et Série Free.

En intégrant l’app TV d’Orange sans surcoût dans ses forfaits , Sosh s’aligne sur Free Mobile à quelques différences près, tous les offres commercialisées sont concernées pour les nouveaux abonnés, du forfait bliqué 1 Go à 1,99€/mois à la formule 300 Go 5G à 20,99€/mois. Chez Free Mobile, Free TV+ n’est pas incluse dans le forfait 2€ bien que les abonnés à cette offre ont accès à Free Tv gratuit pour tous avec 170 chaînes soit plus que Sosh. La bataille ne se joue donc plus uniquement sur les volumes de data ou les prix, mais aussi sur l’écosystème numérique proposé aux abonnés.

Un avantage aussi pour les abonnés fixes Sosh

Pour rappel, l’accès à l’application Orange TV est également inclus pour les détenteurs d’une offre internet La Boîte Sosh. En revanche, l’accès via décodeur ou sur Android TV/Apple TV reste facturé 5 € par mois dans le cadre des offres fixes. Sosh privilégie donc une approche centrée sur la mobilité et les usages dématérialisés, en cohérence avec son positionnement 100 % digital. Avec cette décision, Sosh confirme une tendance de fond du marché, la télévision devient progressivement un service standard dans les forfaits mobiles, au même titre que les appels illimités ou la data. Reste à voir si Bouygues Telecom et SFR suivront durablement ce mouvement, dans un contexte où la différenciation passe de plus en plus par les services annexes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox