Filmo et Univers Ciné deviennent Sooner chez Orange, arrivée imminente du nouveau service sur les Freebox et Bbox

Filmo et UniversCiné laissent place à Sooner, une nouvelle plateforme dédiée aux amoureux du cinéma, désormais disponible sur la TV d’Orange. Proposée à 6,99 €/mois, elle s’apprête aussi à arriver prochainement chez Free et Bouygues Telecom.

Une nouvelle étape pour le streaming français, Filmo TV et UniversCiné, deux services historiques dédiés au cinéma indépendant se fondent dans une même plateforme. La nouvelle offre, baptisée Sooner, est disponible dès aujourd’hui sur le canal 73 de la TV d’Orange, le rebranding a en tout cas été effectué, reste à savoir si le catalogue est lui aussi en place. L’opération concrétise le rapprochement entamé à l’automne 2024 et officialisé par un e‑mail adressé mi‑janvier 2026 aux abonnés d’UniversCiné. Le lancement de Sooner était fixé au 26 janvier 2026, mais son déploiement est finalement progressif. Selon les informations des Inrocks, ce dernier se terminera à la fin du mois, l’arrivée sur les Freebox de Free et Bbox de Bouygues Telecom est donc proche, nous vous tiendrons informés de l’arrivée de Sooner chez ces opérateurs.

Sur le site d’Orange, l’offre Sooner est présentée comme un « bon plan » : plus de 1 000 films à la demande, des séries sélectionnées et un accès multi‑écrans. Le service est « à l’essai pendant un mois, puis 6,99 €/mois ». Un catalogue enrichi et une interface repensée offriront plus de 15 000 oeuvres contemporaines et patrimoniales à l’achat ou à la location ainsi que plus de 1 300 titres en SVOD. Ce qui ne changera pas pour les abonnés existants à Univers Ciné ou Filmo concerne leurs comptes, favoris et contenus achetés lesquels seront automatiquement transférés, et il suffira de saisir son adresse e‑mail pour activer Sooner.

“Sooner renouvèlera son offre en permanence avec deux préoccupations majeures : la diversité des genres et des formats proposés ainsi que l’exclusivité des films et des séries”, apprend-on. La plateforme intègre des séries à dimension cinématographique qui représentent 20 à 25 % du volume total. Des accords ont été conclus avec la BBC, ZDF et Movistar pour proposer des séries inédites en France. L’équipe prévoit de préacheter ou d’acquérir une trentaine de films inédits par an. Cette stratégie vise à se positionner en amont de la chaîne de valeur et à valoriser la découverte de talents, tout en restant une plateforme indépendante dont l’actionnariat est majoritairement composé de producteurs et distributeurs européens.

