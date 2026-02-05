Free lance un nouveau service de SVOD sur différents supports de Free TV avec 7 jours offerts pour ses abonnés

Lancée en décembre 2021 sur les Players des Freebox, la plateforme de SVOD Outbuster poursuit aujourd’hui son déploiement en arrivant sur l’application Free TV, avec une accessibilité sur la version web, ou encore iOS et Android de la plateforme TV de l’opérateur.

Intégrée à l’origine dans le vidéoclub des Freebox, Outbuster est désormais accessible depuis l’application Free TV dans la rubrique VOD, notamment sur ordinateur, smartphone et tablette. Les utilisateurs peuvent bénéficier d’une période d’essai de sept jours, avant un abonnement facturé 6 euros par mois.

Ce service de SVOD se distingue par un positionnement atypique. La plateforme s’adresse avant tout aux cinéphiles en quête de découvertes, loin des productions formatées et des blockbusters. Son catalogue met en avant des films internationaux, souvent inédits en France, parfois exclusifs, et rarement diffusés dans les circuits traditionnels. Des œuvres portées par des acteurs peu médiatisés, et des productions venues de territoires peu représentés.

Outbuster revendique d’ailleurs une ligne éditoriale claire : proposer uniquement des films jamais diffusés auparavant, sélectionnés notamment en fonction de leur réputation sur les réseaux sociaux et au sein des communautés de passionnés.

Avec cette intégration, Free poursuit le développement de son écosystème de services tiers au sein de Free TV. L’opérateur mise depuis plusieurs années sur l’enrichissement de son offre avec des plateformes spécialisées, souvent orientées vers des publics de niche. Parmi les services déjà intégrés figurent notamment Shadowz, Madelen, Insomnia, Society+, Benshi, ou encore Explore et Zone 300, Equilibre Fitness, Queer Screen et Kitchen Mania.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox