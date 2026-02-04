Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : une nouvelle box améliorée de Free, coup dur pour SFR et Bouygues…

03 février 2009 : Alice présente sa nouvelle AliceBox

Une nouvelle merveille pour l’opérateur Alice ! Jeu de mot mis à part, c’est bien le 03 février 2009 que la nouvelle box est présentée par Alice. Cette nouvelle box proposait alors plusieurs nouveautés, parmi lesquelles le WiFi MiMo et un routeur intégré.. A noter également parmi les nouveautés de cette offre, l’option “Service TV Premium”, qui proposait un nouveau décodeur TV HD Magnétoscope, permettant d’enregistrer 40 heures de programme en SD et intégrait le contrôle du direct. Ce dernier était d’ailleurs fourni avec des boîtiers CPL, une nouveauté chez l’opérateur.

03 février 2020 : une nouvelle version de la Freebox mini 4K proposée

Une dernière mise à jour matérielle avant d’être retirée de la vente deux années plus tard. En effet, c’est le 3 février 2020 que la box Android de Free a commencé à être déployée massivement avec le WiFi 5.

04 février 2004 : Facebook est lancé

C’est le mastodonte du début du siècle, le premier réseau social à exploser ainsi tous les records : Facebook a été lancé il y’a maintenant 22 ans par Mark Zuckerbeg depuis sa chambre de l’université de Harvard. Bien loin du mastodonte qu’il est aujourd’hui, à l’époque le site était en effet pensé comme un réseau dédié à l’élite de l’université.

Pour nos lecteurs cinéphiles, “The Social Network”, un film de David Fincher relate la création de Facebook et en voici la bande- annonce.

5 février 2021 : la loi anti-Huawei validée par le conseil d’État

En France, il faudra faire sans Huawei pourtant en avance sur ses homologues européens en matière d’équipements 5G. Le Conseil constitutionnel a validé ce vendredi 5 février 2021 “les dispositifs figurant dans une loi du 1er août 2019″, imposant entre autres d’importantes restrictions au géant chinois sur la cinquième génération de téléphonie mobile dans l’hexagone. C’était d’autant plus important pour Bouygues Telecom et SFR dont les réseaux étaient en grande partie composés d’équipements provenant du géant chinois.

7 février 1987 : Création de la Société Française de Radiophonie (SFR)

La Compagnie générale des eaux crée le 7 février 1987 son opérateur de téléphone nommé Société Française de Radiophonie. C’est le premier opérateur alternatif à l’opérateur historique France Télécom et il s’avérera être un pionnier notamment dans la téléphonie mobile pour SFR, en ouvrant son réseau de GSM en 1992. C’est sa branche Cegetel qui marquera pour sa part le marché de la téléphonie fixe. L’opérateur est ensuite devenu SFR Group créé en 2016 puis a été racheté par Altice, avec qui il fête ses 36 ans cette semaine.

L’opérateur au carré rouge était né

8 février 2018 : le deuxième opérateur d’infrastructure de France trouve un accord avec Free

Un accord très important pour le déploiement des offres fibre de Free. Le 8 février 2018, le dirigeant de Covage, deuxième opérateur d’infrastructure annonçait avoir trouvé un terrain d’entente avec Free. « Dès 2018, les opérateurs d’envergure nationale que sont Bouygues et Free vont arriver. Et Orange et SFR ne pourront que suivre » annonçait-il alors. Depuis, de nombreux RIP de Covage ont vu arriver les offres de l’opérateur de Xavier Niel, même si l’officialisation du partenariat mettra un an à se faire.

