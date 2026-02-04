Pornographie en ligne : des plus petits sites désormais ciblés par l’Arcom et risquant d’être bloqués par les opérateurs

Après avoir frappé fort sur les plateformes les plus populaires, l’Arcom élargit son action aux sites de moindre audience.

Après avoir contraint les principaux sites pornographiques à instaurer une vérification de l’âge, l’Arcom étend désormais ses actions à des plateformes de plus petite envergure. Depuis plusieurs semaines, certains sites exigent une preuve d’identité pour être accessibles depuis une adresse IP française. Cette mesure vise à limiter l’accès des mineurs, notamment ceux qui ne maîtrisent pas l’usage des VPN.

Des mises en demeure avant un éventuel blocage

À ce jour, seuls quelques grands sites comme Pornhub, Tukif, Xnxx ou Xvideos ont été dans le collimateur de l’Arcom en France, alors que de nombreuses plateformes restent accessibles. Selon l’Informé, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique commence à cibler ces sites restants.

Deux plateformes, xgroovy et videosxgay, ont ainsi reçu une injonction leur imposant de mettre en place un contrôle de l’âge dans un délai de quinze jours. À défaut, elles s’exposent à un blocage sur le territoire français. Un troisième site, perfectgirls, initialement concerné, s’est déjà conformé à la demande.

En cas de non-respect des délais, l’Arcom pourra solliciter les opérateurs et les moteurs de recherche afin de bloquer l’accès à ces sites et de les déréférencer sous 48 heures, pour une durée pouvant aller jusqu’à deux ans.

Comme le rappelle l’Informé, certains acteurs ont choisi de se retirer totalement du marché français face à ces obligations, notamment Pornhub, YouPorn et RedTube. Une tendance qui pourrait s’étendre à d’autres sites, la mise en place du contrôle d’identité risquant d’entraîner une baisse de fréquentation en France, de nombreux utilisateurs préférant recourir à des solutions de contournement malgré les garanties de double anonymat.

