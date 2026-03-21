Rachat de SFR : Bouygues assume un rapprochement inédit avec Free, “nous comptons nos gommes et nos crayons”, une nouvelle offre arrive

Bouygues Telecom, Free et Orange affinent leur copie et préparent une nouvelle offensive pour racheter SFR dans un contexte devenu semble-t-il plus favorable à une consolidation du marché. Le directeur général de Bouygues évoque des discussions très constructives avec Free malgré leur rivalité voir leur inimitié.

Invité de l’émission Esprit d’entreprise sur Le Figaro TV, le directeur général du groupe Bouygues, Olivier Roussat, a livré ce 21 mars de nouveaux éléments sur le projet de rachat de SFR. Un dossier sensible, où la phase d’analyse touche à sa fin et où les discussions entre opérateurs entrent dans une phase plus concrète.

Selon lui, les travaux préparatoires sont désormais bien avancés. « Les diligences sont pratiquement terminées », explique-t-il, précisant que Bouygues est désormais engagé dans un processus d’évaluation financière et stratégique: “on est en train de compter nos gommes et nos crayons pour voir ce que l’on est capable de faire en terme d’offres » . Autrement dit, l’heure n’est plus à l’exploration, mais à la construction d’une nouvelle offensive après l’échec d’octobre 2025 à 17 milliards d’euros. Une nouvelle offre devrait être proposée d’ici fin avril.

Derrière cette étape technique se joue en réalité un enjeu beaucoup plus structurant pour le marché français des télécoms : un passage de quatre à trois opérateurs. Et sur ce point, Olivier Roussat se montre très clair. Une telle consolidation ne pourra voir le jour qu’à une condition : une convergence totale entre les acteurs restants, à savoir Orange, Bouygues et Iliad : “c’est d’être ensemble dans le même bateau”, indique-t-il.

Le dirigeant reconnaît sans détour la complexité de l’exercice, notamment avec Free, concurrent historique. « Nous ne sommes pas les meilleurs amis du monde », admet-il, tout en soulignant un changement de ton notable. Depuis un an, les discussions se sont intensifiées, avec des échanges directs engagés dès avril 2025. « J’ai rencontré Thomas Reynaud et nous avons commencé à travailler ensemble. Et on le fait de façon très constructive », affirme-t-il.

Un rapprochement pragmatique, presque paradoxal au regard des rivalités passées. « On est face à de grands pros […] on est allés au tribunal plein de fois les uns contre les autres », rappelle Olivier Roussat, tout en insistant sur la qualité des échanges actuels, menés avec « des gens extrêmement compétents, que ce soit Orange ou Iliad ».

Ce rachat de SFR s’inscrit aussi dans un contexte européen en évolution. Le DG de Bouygues évoque notamment le rapport de Mario Draghi et la volonté de Bruxelles de renforcer la résilience industrielle du secteur. Dans ce cadre, « le chemin existe » pour une consolidation du marché, estime-t-il, laissant entendre qu’un passage de quatre à trois opérateurs pourrait désormais être politiquement envisageable. Reste à savoir si cette convergence inédite entre concurrents historiques suffira à convaincre les autorités de la concurrence en cas d’accord trouvé avec Altice.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox