Free annonce un nouvel accord pour faire progresser l’égalité femmes-hommes et la qualité de vie au travail de ses salariés

“Chez Free, l’égalité ne se décrète pas. Elle se construit jour après jour. Et on compte bien continuer à faire bouger les lignes”, Free annonce franchir une nouvelle étape dans sa politique sociale grâce un nouvel accord sur l’égalité femmes-hommes et la qualité de vie au travail.

Free s’engage encore plus pour ses collaborateurs. L’opérateur annonce la signature d’un nouvel accord dédié à l’égalité femmes-hommes et à la qualité de vie au travail, avec l’ambition affichée de renforcer des engagements déjà bien installés dans ses pratiques RH. Depuis plusieurs années, Free affirme intégrer ces enjeux à l’ensemble de ses processus, du recrutement à l’évolution de carrière, en passant par la rémunération et la formation. Une stratégie qui lui permet aujourd’hui d’afficher une note de 92/100 à l’Index égalité femmes-hommes du Ministère du Travail, un indicateur clé pour les entreprises françaises.

Mais l’opérateur entend donc aller plus loin, a-t-il révélé il y a trois jour sur son compte Linkedin. Ce nouvel accord s’articule ainsi autour de trois axes structurants, avec des mesures concrètes à destination des salariés. L’un des volets concerne notamment le développement professionnel des collaboratrices, avec un renforcement des dispositifs liés à la parentalité. L’opérateur annonce ainsi le maintien à 100 % du salaire pendant les deux premières semaines du congé supplémentaire de naissance, ainsi que durant le congé paternité.

Une autre priorité est aussi mis en exergue, à savoir favoriser la mixité dans les métiers techniques, encore largement masculins dans le secteur des télécoms. Free prévoit de mobiliser ses collaborateurs autour d’actions de mentorat auprès d’étudiantes, directement sur leur temps de travail, afin de mieux faire connaître ces métiers et susciter des vocations. Enfin, le groupe souhaite améliorer encore l’inclusion au sein de ses équipes. De nouveaux dispositifs sont mis en place pour accompagner les salariés confrontés à des situations sensibles, qu’il s’agisse de violences conjugales, de transition de genre ou de problématiques de santé.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox