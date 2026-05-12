Xavier Niel se retire soudainement du 1er opérateur fixe et mobile en Belgique

Le fondateur de Free quitte finalement Proximus après des ambitions visiblement contrariées en Belgique.

Deux ans et demi après son entrée remarquée au capital de l’opérateur historique, Xavier Niel tourne finalement la page Proximus. Le magnat des télécoms s’est désengagé presque totalement du groupe début mai, après plusieurs mois de tensions et de réticences autour de ses ambitions dans le pays, révèle le quotidien belge LaLibre.

En novembre 2023, Xavier Niel avait acquis environ 6 % du capital de Proximus via Carraun, la maison mère de l’opérateur irlandais Eir qu’il contrôle. Cette opération faisait alors de lui le deuxième actionnaire du groupe derrière l’État belge, toujours majoritaire avec environ 53 % du capital via la SFPIM. Ce mois-ci, Proximus a confirmé que la participation liée à Xavier Niel était passée sous le seuil réglementaire de 1 % lors d’une transaction réalisée le 5 mai dernier, signe d’une sortie quasi totale voire complète du capital.

Les ambitions de Xavier Niel semblent s’être progressivement heurtées à des résistances politiques et internes. L’an dernier, un projet de prise de contrôle de Proximus avait émergé en coulisses. Selon plusieurs médias belges, le scénario envisagé aurait permis à l’État de rester au capital tout en laissant davantage de place à la holding du fondateur de Free dans la gestion opérationnelle de l’opérateur. Cette perspective n’aurait jamais réellement convaincu les autorités belges. En avril dernier, le président du conseil d’administration de Proximus, Stefaan De Clerck, avait d’ailleurs clairement refroidi les spéculations dans une interview accordée à La Libre. « On ne veut pas de Xavier Niel dans le management de Proximus pour le moment », avait-il déclaré, illustrant les fortes réserves entourant une éventuelle montée en puissance du milliardaire français au sein de l’opérateur. Aucune raison officielle n’a toutefois été avancée pour le moment par la holding de Xavier Niel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox