Free apporte une évolution sur des frais remboursés aux nouveaux abonnés Freebox

Se faire rembourser ses frais d’activation Freebox n’est plus un luxe réservé aux abonnés étant passé par le site web.

Free vient d’appliquer un petit changement qui veut dire beaucoup pour les nouveaux abonnés Freebox. Depuis l’été 2025, l’opérateur offre les frais de mise en service de la Freebox (49€) à tous les abonnés ayant souscrit depuis son site web à une offre fixe (hors box 5G). Mais l’opérateur a opéré récemment une modification de ces conditions, élargissant de fait la possibilité de se faire rembourser lorsque l’on est nouvel abonné.

En effet, si auparavant, cette offre de remboursement était présentée comme une exclusivité web, l’opérateur a modifié cette semaine le texte présentant cette solution, indiquant qu’elle est désormais proposée “pour toute nouvelle souscription à une offre Freebox”, sans mention d’exclusivité. Il faudra cependant avoir souscrit à l’offre à compter du 11 mai 2026.

Avant (ci-dessus) / Maintenant (ci-dessous)

Ce que cela veut dire, c’est que dorénavant, si vous souscrivez à une Freebox par téléphone ou via une borne, ou en boutique, vous pouvez donc vous voir proposer la possibilité de vous faire rembourser sur demande les 49€ de frais d’activation de votre Freebox depuis votre espace abonné.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox