Prime Video : nouvelle promo alléchante pour un service de streaming très populaire

Prime Video propose actuellement deux offres promotionnelles sur Crunchyroll, avec des abonnements accessibles dès 1,99 €/mois pendant trois mois pour regarder des milliers d’anime à moindre coût.

Les fans d’animation japonaise ont droit à une nouvelle promotion intéressante du côté de Prime Video. La plateforme d’Amazon propose actuellement deux offres à prix réduit pour s’abonner à Crunchyroll directement depuis son interface. Deux formules sont concernées par cette opération promotionnelle, avec des tarifs fortement revus à la baisse pendant trois mois. Ces offres, nommées Ani-May, sont valables jusqu’au 21 mai prochain.

La première offre concerne l’abonnement Crunchyroll Fan. Celui-ci est proposé à 1,99 €/mois pendant trois mois, avant de repasser à 6,99 €/mois. Cette formule donne accès à l’intégralité du catalogue Crunchyroll en streaming.

La seconde promotion vise l’offre Mega Fan, affichée à 2,49 €/mois pendant trois mois au lieu de 8,99 €/mois. En plus de l’accès complet à la bibliothèque d’anime, cette formule permet de télécharger les épisodes pour les regarder hors connexion et inclut différents avantages supplémentaires comme des réductions sur le Crunchyroll Store et l’accès au Game Vault.

Avec cette promotion, Amazon continue de renforcer son modèle de chaînes additionnelles dans Prime Video, qui permet de centraliser plusieurs services de streaming directement depuis une seule interface. Une stratégie déjà utilisée avec de nombreux autres partenaires comme Paramount+, Max, Universal+ ou encore Apple TV+ Pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox